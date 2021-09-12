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Французская поп-звезда Милен Фармер отпраздновала 60-летие

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 20:51
Общество
Французская поп-звезда Милен Фармер отпраздновала 60-летие
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Париж, 12 сентября. Культовая французская исполнительница Милен Фармер принимает поздравления: артистка отметила юбилей.

Милен Фармер исполнилось 60 лет 12 сентября. Звезда французской поп-музыки завоевала популярность в эпоху 1980-х годов благодаря эпатажным образам и и уникальным композициям, которые прославили ее на весь мир. Французское издание Journal des femmes отметило день рождения певицы, описав ее как мятежную и вечно молодую исполнительницу.

Несмотря на мировую славу, Фармер предпочитает хранить личную жизнь вдали от зрителей. Поэтому звезда до сих пор не завела аккаунты в соцсетях. Тем не менее, совсем скоро исполнительница планирует представить фанатам новую пластинку. Как сообщает издание Tele Star, артистка находится в процессе написания композиций для очередного альбома.

Недавно культовая группа ABBA воссоединилась после многолетнего перерыва. Звезды представили клип на новый трек, который собрал почти восемь миллионов просмотров вскоре после публикации.

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музыка день рождения милен фармер
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