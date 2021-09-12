Экс-президент Туниса призвал противостоять возвращению диктатуры в стране

Тунис, 12 сентября. Бывший национальный лидер Монсеф Марзуки призвал местных демократов оставить в стороне разногласия и противостоять возвращению диктатуры, если президент приостановит действие Конституции.

По его словам, заморозивший работу парламента, снявший неприкосновенность с депутатов и уволивший премьера Хишама Машиши глава Туниса до сих пор настаивает на приверженности Основному закону страны. Однако решением изменить политическую систему Каис Саид нарушит клятву Корану о защите Конституции.

«Если это будет сделано, у светских или исламистских демократов не будет иного выбора, кроме как отложить в сторону разногласия, чтобы противостоять возвращению диктатуры», — считает Монсеф Марзуки.

Советник президента Валид Хаджем намекал о планах властей приостановить действие Основного закона страны, поскольку согласованный в 2014 году подход к правлению более не осуществим.

Экс-глава Туниса предлагал дорожную карту по возвращению к работе сначала кабмина, а затем и парламента, но в рамках уступки, которую сделает правящая исламистская партия «Ан-Нахда», отстранив Рашида аль-Ганнуши от должности председателя правительства.

«Когда президент выйдет из себя, чтобы объявить приостановку действия Конституции, все силы придут в движение. Я думаю, что демократам придется призвать к мирным демонстрациям против продолжения переворота», — добавил Монсеф Марзуки.

По его мнению, одним из последствий изменения политической системы станет разделение тунисцев, что увеличит экономическое бедствие и усилит вмешательство как друзей, так и врагов нации. Проблема не разрастется до таких масштабов, если Каис Саид найдет решение в рамках действующей Конституции и законов.

Ранее президент на фоне растущего давления со стороны Запада, который потребовал восстановить порядок, заявил, что республика не приемлет никакого иностранного вмешательства.