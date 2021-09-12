Монослой фуллеренов с литием позволит создавать новые материалы

Москва, 12 сентября. Ученые из России, Японии, Южной Кореи и Швеции исследовали монослой нового класса нанообъектов — эндоэдральных фуллеренов — с литием на подложке из меди.

Результаты работы, которую провели эксперты, могут быть востребованы в органической электронике. Это исследование стало важнейшим шагом к созданию основы для использования идеи суператомных молекулярных орбиталей.

В работе приняли участие специалисты из Сибирского федерального университета (СФУ, Красноярск). По словам старшего научного сотрудника международного научно-исследовательского центра спектроскопии и квантовой химии Научно-исследовательской части СФУ Артема Куклина, удалось выявить беспрецедентно большое количество молекул, которые упорядоченны в один слой.

«Удалось создать четко определенный монослой <…> на поверхности меди, чего никогда раньше не было, это сложно, ведь молекулы достаточно нестабильные, и литий часто покидает полость молекулы», — сообщил Куклин.

Таким образом, если расположить эндоэдральные фуллерены, заполненные литием, в относительной близости друг от друга в один слой на поверхности, то молекулярные орбитали этих структур будут перекрываться между собой. Это позволит им переносить электроны.

Как ранее сообщалось, ученые из Сеульского национального университета создали кожу, которая меняет цвет. Материал представляет собой гибкий дисплей, который способен менять оттенок от температуры.