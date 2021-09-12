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Делегация ОАЭ отправится в США, чтобы обсудить развитие торговых отношений
Весь мир
Делегация ОАЭ отправится в США, чтобы обсудить развитие торговых отношений
pixabay.com  /  neildodhia

Дубай, 12 сентября. Делегация из Объединенных Арабских Эмиратов, в которую вошли представители ведомств и компаний из торговой и экономической сферы, отправится в Вашингтон для встречи с должностными лицами и представителями частного сектора США.

В состав группы под руководством министра экономики ОАЭ Абдаллы бин Тука Аль Маарри войдут государственный министр внешней торговли Тани Ахмад Аль Зейуди, председатель Департамента экономического развития Абу-Даби Мухаммад Аль Шорафа, исполнительные директоры Dubai Exports, Dubai FDI и Фонда прямых иностранных инвестиций города Шарджа Сайед Мухаммад Аль Авади, Фахад Аль Гергави и Мухаммад Джума Аль Мушарх, а также прочие представители государственного и частного секторов.

Делегаты проведут переговоры с высокопоставленными чиновниками из администрации США с целью расширения сотрудничества в сфере здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и исследований в области возобновляемых источников энергии и искусственного интеллекта. После визита в Вашингтон группа отправится в Нью-Йорк, Аризону, Индиану, Делавэр и Вирджинию, чтобы встретиться с представителями властей, а также посетить ряд мероприятий с участием частных компаний, включая стартапы.

ОАЭ, обладающие значительными запасами нефти и газа, являются крупнейшим экспортным рынком США на Ближнем Востоке уже в течение 12 лет. В настоящее время в Эмиратах представлены более тысячи американских компаний, многие из которых имеют там штаб-квартиры.

Помимо этого, две страны активно сотрудничают во всех основных областях, включая военную сферу. Эмираты являются одним из активных импортеров вооружения из Соединенных Штатов. Также на их территории находится база ВС США Эль-Дафра, которая активно используется Вашингтоном в ходе операций в регионе, как и порты ОАЭ, куда регулярно заходят американские корабли.

Общая сумма экспорта США в ближневосточное государство в 2020 году превысила 15 миллиардов долларов, а инвестиции между двумя странами позволили создать около 88 000 рабочих мест.

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сша оаэ переговоры
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