Кандидат в канцлеры ФРГ Шольц призвал ЕС отказаться от единогласного принятия решений

Берлин, 12 сентября. Евросоюзу стоит повысить свою дееспособность и отказаться от принципа единогласного принятия решений во внешней и финансовой политике, заявил кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц.

Он объяснил это тем, что в итоге государства ЕС только блокируют друг друга. Шольц подчеркнул, что намерен выступать за принятие решений компетентным большинством, после чего поддержит вооружение бундесвера и более тесное сотрудничество с Францией. Соответствующим заявлением кандидат в канцлеры Германии поделился в интервью немецкой газете Die Welt.

«Цель в том, чтобы Европа заговорила одним голосом и пришла к общим ответам во внешней и торговой политике, а также, к примеру, в миграционном вопросе и вопросе предоставления убежища», — заявил он.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет потребовал извинений от соперника Шольца. Об этом он рассказал на съезде Христианско-социального союза (ХСС) в Нюрнберге.