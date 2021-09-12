Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 21:27
21:21
Происшествия
Источник подтвердил информацию о трех погибших при падении L-410 под Иркутском
21:11
Происшествия
Опубликовано первое видео с места жесткой посадки L-410 под Иркутском
21:10
Происшествия
Жертвой жесткого приземления самолета L-410 под Иркутском стал один человек
21:06
Весь мир
Колумбия обвинила группировку ELN в убийстве военных на границе с Венесуэлой
21:05
Шоу-бизнес
Внук Пугачевой показал свой график на время съемок в шоу «Ледниковый период»
21:05
Армия
Аналитик Литовкин: полный цикл производства танков сделал Россию лидером в отрасли
21:04
Политика
Лукашенко обвинил главу Евросовета в намерении надавить на него через Путина
21:04
Весь мир
Экс-президент Туниса призвал противостоять возвращению диктатуры в стране
21:04
Общество
Бывший летчик Романов рассказал об особенностях эвакуации самолетов L-410
21:00
Происшествия
Губернатор Иркутской области дозвонился до пассажиров самолета L-410
Все новости

Аналитик Ермак дал советы розничным инвесторам по вложениям в еврооблигации
Экономика
Аналитик Ермак дал советы розничным инвесторам по вложениям в еврооблигации
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 12 сентября. Организация торгов еврооблигациями на Московской бирже позволяет физическим лицам покупать привлекательные с точки зрения доходности инструменты в зарубежной валюте.

Доходность в зависимости от срока составляет от 2% до 5% годовых. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака.

Наивысшая доходность на текущий момент имеется в евробондах Белоруссии — 7,45-7,85% годовых. К примеру, прибыльность суверенных еврооблигаций России со сроком обращения 7-16 лет составляет 2-3,5% годовых.

Однако, несмотря на низкие лоты, россиянам не рекомендуют приходить на этот рынок с 1-2 тыс. долларов. Начинать торговлю еврооблигациями стоит с суммами от 1 млн рублей, отметил эксперт. Это даст возможность сформировать портфель из 10-15 бумаг разных эмитентов.

Рынок ценных бумаг РФ демонстрировал снижение, как и ожидали многие эксперты. О причинах этого рассказал главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Аналитик Ермак дал советы розничным инвесторам по вложениям в еврооблигации
еврооблигации инвесторы ценные бумаги
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru