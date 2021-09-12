Аналитик Ермак дал советы розничным инвесторам по вложениям в еврооблигации

Москва, 12 сентября. Организация торгов еврооблигациями на Московской бирже позволяет физическим лицам покупать привлекательные с точки зрения доходности инструменты в зарубежной валюте.

Доходность в зависимости от срока составляет от 2% до 5% годовых. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака.

Наивысшая доходность на текущий момент имеется в евробондах Белоруссии — 7,45-7,85% годовых. К примеру, прибыльность суверенных еврооблигаций России со сроком обращения 7-16 лет составляет 2-3,5% годовых.

Однако, несмотря на низкие лоты, россиянам не рекомендуют приходить на этот рынок с 1-2 тыс. долларов. Начинать торговлю еврооблигациями стоит с суммами от 1 млн рублей, отметил эксперт. Это даст возможность сформировать портфель из 10-15 бумаг разных эмитентов.

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