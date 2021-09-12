Бывший летчик Романов рассказал об особенностях эвакуации самолетов L-410

Жесткая посадка самолета L-410 произошла в тайге. Появилась информация, что в результате происшествия есть жертвы. Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов в разговоре с ФАН рассказал об особенностях эвакуации пассажиров из самолетов L-410.

По данным СМИ, в момент аварии пассажиры пытались выпрыгнуть из воздушного судна, пока оно было в воздухе. По мнению эксперта, такой вариант для тех, кто находился на борту, был более-менее безопасен.

«Это небольшой самолет, двухмоторный. Прыгать до земли невысоко, там не будет с этим никаких проблем. Но если фюзеляж искорежило и закрыло все двери — это другое дело. Мы пока данных не знаем. Аварийных люков там нет никаких. А через иллюминаторы это сделать невозможно», — говорит собеседник ФАН.

Бывший летчик не исключает уместность эвакуации на ходу самолета, но в том случае, если пассажирам удалось открыть двери. Однако после жесткой посадки потерпевший аварию самолет охватило пламя. В такой ситуации, по мнению Романова, у пассажиров любого самолета на спасение есть всего 90 секунд.

«Пассажиры могут погибнуть от пожара, от задымления, потому что самолет горит 2–3 минуты. Естественно, что нужно максимально быстро покидать самолет и отходить примерно на 100 метров. В любом самолете, даже если он предусмотрен для перевозки 500 человек, на выход рассчитывается 90 секунд», — отметил экс-командир воздушного судна.

Ранее ФАН стал известен список пассажиров, летевших на борту самолета L-410, который совершил жесткую посадку в четырех километрах от населенного пункта Казачинское.