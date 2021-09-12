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Газета Die Welt назвала дипломатическим скандалом отказ Дуды принять Меркель в Польше
Политика
Газета Die Welt назвала дипломатическим скандалом отказ Дуды принять Меркель в Польше
Global Look Press  /  Odd Andersen/dpa

Берлин, 12 сентября. Президент Польши Анджей Дуда не принял канцлера Германии Ангелу Меркель в рамках ее прощального турне на текущем посту. Об этом высказались немецкие журналисты.

Авторы еженедельника Die Welt назвали дипломатическим скандалом отказ польского лидера принять канцлера ФРГ. По мнению газетчиков, это не могло быть вызвано случайностью. Преемнику Меркель достанется наследство в виде непростых отношений с Варшавой, полагают журналисты.

«Оскорбление, а не случайность», — подчеркивают авторы издания.

Эксперты отмечают, что даже новый президент США Джо Байден встретился с Меркель. Однако президент Польши, которая входит в Евросоюз, отказал канцлеру Германии в такой чести. Дуда якобы должен был присутствовать на памятных мероприятиях в южной части страны.

Журналисты допустили, что Варшава намеренно пошла на такой шаг. Правительство ФРГ в июне 2021 года не пригласило премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на консультации в Берлин. Газетчики полагают, что из-за этого Дуда «не смог» встретиться с Меркель.

Немецкий политолог Александр Рар ранее озвучил итоги работы канцлера Германии. Меркель покидает свой пост осенью. Эксперт назвал ее политику успокоительной. Канцлер спасла Европу от потери валюты во время экономического кризиса и свела на минимум все потенциальные опасности.

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