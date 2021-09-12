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Песков не исключил политическую интеграцию России и Белоруссии

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 20:46
Политика
Песков не исключил политическую интеграцию России и Белоруссии
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Москва, 12 сентября. Россия и Белоруссия гипотетически могут объединить политические системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он не исключил политическую интеграцию Москвы и Минска. Однако этот шаг должен соответствовать интересам обеих сторон, подчеркнул представитель Кремля.

«Сейчас ее (политическую интеграцию. — Прим. ФАН) никто не готовит, потому что это совсем другой уровень интеграции, к которому мы сейчас не готовы», — пояснил Дмитрий Песков.

Ранее президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко согласовали 28 союзных соглашений между странами. Процесс связан с унифицированием законодательства двух государств в различных сферах экономики.

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