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Ведущая «Дома-2» Пынзарь ответила на критику своей худобы

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 20:31
Шоу-бизнес
Ведущая «Дома-2» Пынзарь ответила на критику своей худобы
instagram.com  /  @darya_pinzar86

Москва, 12 сентября. Телеведущая Дарья Пынзарь ответила на критику ее фигуры. Она призналась, что смогла похудеть на десять килограммов, чего просили поклонники, однако и это им не понравилось.

Звезда «Дома-2» опубликовала в Instagram новое видео и предложила фолловерам помочь выбрать ей купальник. На кадрах модель танцует и дурачится под музыку, меняя бикини. Однако вместо советов подписчики стали критиковать фигуру блогера за излишнюю худобу и «торчащие кости». Пынзарь не стала отмалчиваться и ответила хейтерам, заметив, что им всегда будет что-то не нравиться.

«Недавно я весила 60 килограммов, и мне писали, что я жирная. Сейчас я вешу 50 килограммов, и мне пишут, что дистрофик. Ребята! И 50, и 60 килограммов — это нормальный вес. Я не была жирной в 60 килограммов, прекрасно себя чувствовала. Кстати, была более сексуальной, чем сейчас. Я все-таки люблю, когда сочные формы», — обратилась к комментаторам Пынзарь.

Она призналась, что похудела только из-за того, что худоба необходима ей для работы. Телеведущая пожелала поклонникам быть здоровыми и не слушать чужое мнение.

Еще весной этого года экс-участница «Дома-2» весила на десять килограммов больше после рождения двух детей. Она довольно быстро взяла себя в руки и смогла избавиться от лишнего веса.

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