Вдова Диденко пошутила о беременности восьмилетней дочери

Москва, 12 сентября. Аптечный провизор Екатерина Диденко поделилась роликом, где необычно разыграла дочь Настю. Вдова погибшего в бассейне Валентина Диденко в шутку поздравила ребенка с беременностью.

Екатерина Диденко регулярно становится звездой телевидения благодаря воспоминаниям о трагическом дне рождения, которое обернулось смертью трех человек, включая ее мужа. Жертвы задохнулись в бассейне, наполненном сухим льдом. С тех пор Диденко охотно рассказывает о себе в ток-шоу и поддерживает свою популярность с помощью соцсетей.

Недавно провизор решила разыграть восьмилетнюю дочь Настю. Звезда опубликовала в Instagram видео, где пошутила о беременности ребенка.

«Настя, поздравляю, ты теперь беременна», — заявила интернет-звезда.

Подписчики не оценили спорный розыгрыш Диденко. Многие пользователи раскритиковали блогера за странный поступок.

«А потом психотерапевт будет годами искать, почему нервная система сопротивляется беременности, почему она либо не наступает, либо выкидыши на ранних сроках...»; «Зачем это говорить ребенку? Идиотизм!»; «Ну и что за мамаша? Не жалко ребенка?» — написали возмущенные фолловеры.

Многие с уверенностью заявили, что Диденко готова травмировать ребенка в погоне за хайпом. Однако некоторые подписчики оценили шутку и отметили, что проверят своих сыновей.

Совсем скоро в семье футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко произойдет пополнение. Звезда призналась, что почувствовала себя «старушкой» во время очередной беременности.