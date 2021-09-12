Аналитик Кнутов связал полет беспилотника США у берегов Крыма с учениями «Запад-2021»

Москва, 12 сентября. Российско-белорусские учения «Запад-2021» серьезно нервируют американских военных. Отправка в Черное море беспилотника ВВС США подтверждает это, уверен военный эксперт Юрий Кнутов.

Американский разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk ранее был замечен у берегов Крыма. Аппарат вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии, а затем проследовал вдоль российского побережья. Этот отчаянный трюк Кнутов связывает именно с маневрами «Запад-2021». В комментарии изданию «Народные Новости» он отметил, что в рамках тренировочных мероприятий российские военные используют новейшую отечественную технику, в том числе и перспективные роботизированные системы.

«Пентагон старается собрать разведывательную информацию любым путем, в том числе о российских ЗРК С-400. Полет американского дрона — это провокация, призванная продемонстрировать решительность действий США», — объяснил историк.

Он признал, что Россия не может ликвидировать беспилотник ВВС США, который летит над нейтральными водами. Но ей ничто не мешает усложнить работу американцам за счет систем радиоэлектронной борьбы.

Российско-белорусские учения «Запад-2021» стартовали 10 сентября на полигонах двух государств. В рамках одного из этапов маневров российские военные задействовали робототехнические комплексы «Платформа-М». Они применялись в рамках практических действий по ликвидации формирований условного противника в городских условиях.