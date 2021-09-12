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Новак Джокович перед финалом US Open отметил теннисный IQ Медведева
Спорт
Новак Джокович перед финалом US Open отметил теннисный IQ Медведева
Global Look Press  /  Bai Xuefei/Xinhua

Нью-Йорк, 12 сентября. Первая ракетка мира Новак Джокович в преддверии финала Открытого чемпионата США по теннису (US Open) высказался о своем сопернике россиянине Данииле Медведеве.

Сербский теннисист признался, что в восторге от игры Медведева. По его словам, вторая ракетка мира играет очень грамотно и хорошо видит происходящее на корте.

«У него нетипичные удары, иногда чувствуется, что он не в правильном балансе, но он редко ошибается. От остальных его отличают высокий теннисный IQ и умение выходить из сложных ситуаций», — передает слова Джоковича журналист Саша Озмо в своем Twitter-аккаунте.

Для 25-летнего Медведева этот финал станет третьим в профессиональной карьере на турнирах Большого шлема (ТБШ), ранее ему не удавалось одержать в них победу. Сербский теннисист является 20-кратным победителем турниров Большого шлема.

В полуфинале россиянин оказался сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима. Медведев справился с оппонентом в трех партиях, но остался недоволен своей игрой.

Финал пройдет 12 сентября, старт — в 23:00 по московскому времени. Призовой фонд US Open составит рекордные 57,5 млн долларов.

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медведев теннис us open джокович
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