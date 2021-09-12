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Депутат Водолацкий предположил, что глава СНБО Украины страдает раздвоением личности

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 20:18
Политика
Депутат Водолацкий предположил, что глава СНБО Украины страдает раздвоением личности
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

, 12 сентября. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий прокомментировал предложение главы СНБО Украины Алексея Данилова по отказу страны от кириллицы.

По его словам, на Украине только недавно ходили дискуссии о необходимости переименовать страну в «Русь-Украина». Теперь же позиция поменялась кардинально — предлагают перейти на латиницу. Подобные перепады настроений у политического истеблишмента Украины красноречиво говорит о необходимости помощи квалифицированных специалистов.

«Раздвоение личности. Они не понимают, что они хотят, не понимают последствий своих действий. Утром у них — одно, в обед — другое, вечером — третье. Сам украинский народ уже устал от этих шараханий», — предположил диагноз главы СНБО Украины после планов по отказу от кириллицы депутат.

Вместе с тем Водолацкий отметил, что подавляющее большинство украинских граждан предпочитают говорить на русском языке.

Стоит отметить, что глава СНБО Украины подвергся критике и со стороны российского сенатора Алексея Пушкова. По его словам, смена алфавита не окажет эффекта по приближению Украины к цивилизованному миру. Язык никоим образом не влияет на подобные процессы в обществе. Все дело заключается в голове, красноречиво резюмировал парламентарий.

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