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Сертификат летной годности самолета L-410 действовал до 2023 года
Происшествия
Сертификат летной годности самолета L-410 действовал до 2023 года
wikipedia.org  /  Aleksandr Markin / CC BY-SA 2.0

Иркутск, 12 сентября. На самолет L-410. который совершил жесткую посадку в Иркутской области, до 2023 года действовал сертификат летной годности, сообщил источник ФАН.

До истечения срока годности документа не было необходимости проводить замену агрегатов.

Воздушное судно с 16 людьми на борту направлялось в село Казачинское. Перед посадкой из-за сильного тумана пилот был вынужден пойти на второй круг. От командира борта перед жестким приземлением в тайге не поступало сообщение о технических неполадках.

По предварительной информации, пострадали пять человек.

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