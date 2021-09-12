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ВС России и Белоруссии нанесли контрудар по «противнику» на учениях «Запад-2021»
Армия
ВС России и Белоруссии нанесли контрудар по «противнику» на учениях «Запад-2021»
Минобороны РФ

Минск, 12 сентября. Военные России и Белоруссии отработали отражение атаки войск «противника» и нанесение контрудара во время стратегических учений «Запад-2021».

Участники маневров тренировались отражать наступление и стабилизировать обстановку на занимаемом рубеже обороны. Об этом говорится в комментарии министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства страны.

«Генеральным штабом проведена глубокая аналитическая работа. В сценарий и легенду учений заложены все вероятные риски», — указал он.

Ключевой эпизод практических действий военных в рамках первого этапа маневров «Запад-2021» состоялся 12 сентября. Совместные учения России и Белоруссии продолжатся до 16 сентября.

В Минобороны России сообщили, что во время маневров «Запад-2021» ВДВ РФ впервые применили навесной огонь из боевых машин десанта БМД-4М. Тренировка прошла на полигоне Струги Красные в Псковской области.

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белоруссия военные учения запад-2021
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