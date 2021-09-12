СК сообщил об отсутствии погибших среди пассажиров L-410 под Иркутском

Иркутск, 12 сентября. Пассажиры самолета L-410, который совершил жесткую посадку в Иркутской области, остались живы.

Как сообщил СК РФ, никто из пассажиров, находившихся на борту воздушного судна, не погиб. По предварительным данным, все 12 человек остались живы. Информация о состоянии здоровья двух членов экипажа пока не уточняется.

Ранее стало известно, что сотрудники Следственного комитета начали расследование уголовного дела, возбужденного после жесткой посадки L-410. Инцидент произошел в четырех километрах от населенного пункта Казачинское.

Стоит отметить, что воздушное судно находится в собственности у той же авиакомпании, что и разбившийся под Томском в июле Ан-28.