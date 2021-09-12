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Москвичи постигают философию с помощью гигантских зеркальных матрешек
Общество

Улицы Москвы снова украсил необычный арт-объект. В центре столицы туристов и жителей города теперь встречают семь матрешек.

Напротив гостиницы «Украина» расположился ряд зеркальных фигур, увенчанных расписными кокошниками. Автором проекта выступила предпринимательница и модель Татьяна Ликсутова.

«Я люблю русские традиции. Я считаю, здорово, что ко Дню города установили такие экспозиции», — сказала жительница столицы Юлия Лунина.

Несмотря на поверхностное сходство, каждая матрешка уникальна. Отличает красавиц не только узор на головном уборе. Автор заложила в инсталляцию глубокий смысл — фигуры олицетворяют этапы развития человечества: от физического к духовному.

Роспись на кокошниках тоже символична. Каждая корона отражает «сакральные смыслы», характеризующие Россию: лебедь, природа, солнце, луна, духовность и другие.

Даже зрелищное зеркальное покрытие несет в себе философский подтекст. Таким образом создательница хотела обратить внимание прохожих на то, что происходит «здесь и сейчас».

Но не все пользователи Сети с энтузиазмом приняли арт-объект. Некоторые посчитали матрешек «неканоничными» и сравнили их с привидениями, медузами, кеглями и колбами для термоса. Комментаторы также пожаловались, что замысел автора без письменного описания не понятен.

«Пафос перед иностранцами. И вообще, матрешка должна быть раскрашенной, а это — непонятное нечто», — возмущается Наталья Д.

Многие комментаторы сравнили семь красавиц со скульптурой «Большая глина №4», которую недавно установили на столичной набережной. Экспозиция швейцарского художника получила шквал критики из-за неоднозначной формы. Однако, по мнению подписчиков интернет-сообществ, матрешки «смотрятся приятнее», отражают русский стиль и завораживают исполнением кокошников.

«Потрясающе красивое оформление. Отлично придумано», — восхищаются пользователи Евгений и Елена И.

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