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Сайт Республиканской партии Техаса подвергся кибератаке
Политика
Сайт Республиканской партии Техаса подвергся кибератаке
Федеральное агентство новостей

Остин, 12 сентября. Хакерская группировка Anonymous взломала сайт Республиканской партии штата Техас. Об этом сообщил американский телеканал Fox News.

Республиканская партия является доминирующей в Техасе. По словам журналистов, сайт организации накануне подвергся кибератаке со стороны группировки Anonymous, выступающей за отмену принятого ранее закона об абортах.

Несколько часов интернет-ресурс был заблокирован. Злоумышленники успели разместить на сайте клип Рика Эстли на песню Never Gonna Give You Up, непристойную фотографию, а также оставили послание, в котором обвинили республиканцев в лишении женщин их законных прав.

Ранее американская компания Sentinel Labs выпустила доклад, в котором говорилось, что хакерская группа ThunderCats взламывала сайты российских государственных органов. Злоумышленников связывают с Китаем.

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сша техас республиканцы
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