Сайт Республиканской партии Техаса подвергся кибератаке

Остин, 12 сентября. Хакерская группировка Anonymous взломала сайт Республиканской партии штата Техас. Об этом сообщил американский телеканал Fox News.

Республиканская партия является доминирующей в Техасе. По словам журналистов, сайт организации накануне подвергся кибератаке со стороны группировки Anonymous, выступающей за отмену принятого ранее закона об абортах.

Несколько часов интернет-ресурс был заблокирован. Злоумышленники успели разместить на сайте клип Рика Эстли на песню Never Gonna Give You Up, непристойную фотографию, а также оставили послание, в котором обвинили республиканцев в лишении женщин их законных прав.

Ранее американская компания Sentinel Labs выпустила доклад, в котором говорилось, что хакерская группа ThunderCats взламывала сайты российских государственных органов. Злоумышленников связывают с Китаем.