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Актриса Меньшова назвала мир интересным, а не равноправным
Шоу-бизнес
Актриса Меньшова назвала мир интересным, а не равноправным
instagram.com  /  @juliavmenshova

Москва, 12 сентября. Известная российская актриса Юлия Меньшова призналась, что не считает возможным добиться равноправия, так как все абсолютно разные, а это делает мир интересным.

Именитая актриса стала гостьей YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?», где среди прочего рассказала о смерти отца, режиссера Владимира Меньшова. Кроме личных тем, женщины подняли социальный вопрос равноправия полов в современном мире. Актриса уверена, что добиться этого просто невозможно.

«Его нет и не будет. Потому что мы рожаем детей, а мужчины не рожают. Потому что так придумал бог. Он не создал этот мир одинаковым. Он создал этот мир интересным. Это самое тупое, что можно делать — искать в этом мире применение равноправию», — высказала свое мнение звезда российских фильмов.

При этом она хотела бы, чтобы на одних и тех же должностях мужчинам и женщинам платили одинаковую зарплату. Меньшова уверена, что прийти к этому можно, лишь искренне этого желая, горя делом. Собеседница Шихман подчеркнула, что однажды это случится.

Во время беседы дочь покойного оскароносного режиссера рассказала, как последний раз встретилась с отцом в реанимации. Она хотела порадовать Меньшова вкусной едой, так как тот всегда любил хорошо пообедать.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Меньшова назвала мир интересным, а не равноправным
звезды меньшова шихман
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