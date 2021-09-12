Газовый проект Saudi Aramco нуждается в 110 млрд долларов инвестиций

Эр-Рияд, 12 сентября. Иностранных инвесторов могут привлечь к газовому проекту Jafurah от Saudi Aramco.

Национальная нефтегазовая корпорация Саудовской Аравии намеревается профинансировать газовый проект под названием Jafurah за счет участия зарубежных инвесторов. Об этом пишет «Прайм» с ссылкой на американское агентство Bloomberg.

Предполагается, что Saudi Aramco, благодаря иностранным вложениям, приступит к реализации инициативы, предполагающей открытие одного из самого крупных на планете участков добычи нетрадиционного природного газа.

Необходимая для продвижения проекта Jafurah сумма — 110 млрд долларов. Журналисты Bloomberg указывают, что Saudi Aramco уже консультируется по данному вопросу и ведет предварительные переговоры с возможными партнерами проекта. Имеющие место переговоры находятся на стартовой стадии, по этой причине нацкорпорация Саудовской Аравии может привлечь альтернативные источники получения денежных средств на проект Jafurah.

Несколько дней назад Saudi Aramco выиграла контракт на приобретение части добываемого черного золота на территории Гайаны. Ожидается, что компания проработает на месте в течение одного года.