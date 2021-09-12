Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 21:25
21:21
Происшествия
Источник подтвердил информацию о трех погибших при падении L-410 под Иркутском
21:11
Происшествия
Опубликовано первое видео с места жесткой посадки L-410 под Иркутском
21:10
Происшествия
Жертвой жесткого приземления самолета L-410 под Иркутском стал один человек
21:06
Весь мир
Колумбия обвинила группировку ELN в убийстве военных на границе с Венесуэлой
21:05
Шоу-бизнес
Внук Пугачевой показал свой график на время съемок в шоу «Ледниковый период»
21:05
Армия
Аналитик Литовкин: полный цикл производства танков сделал Россию лидером в отрасли
21:04
Политика
Лукашенко обвинил главу Евросовета в намерении надавить на него через Путина
21:04
Весь мир
Экс-президент Туниса призвал противостоять возвращению диктатуры в стране
21:04
Общество
Бывший летчик Романов рассказал об особенностях эвакуации самолетов L-410
21:00
Происшествия
Губернатор Иркутской области дозвонился до пассажиров самолета L-410
Все новости

Газовый проект Saudi Aramco нуждается в 110 млрд долларов инвестиций

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 20:01
Экономика
Газовый проект Saudi Aramco нуждается в 110 млрд долларов инвестиций
pixabay.com

Эр-Рияд, 12 сентября. Иностранных инвесторов могут привлечь к газовому проекту Jafurah от Saudi Aramco.

Национальная нефтегазовая корпорация Саудовской Аравии намеревается профинансировать газовый проект под названием Jafurah за счет участия зарубежных инвесторов. Об этом пишет «Прайм» с ссылкой на американское агентство Bloomberg.

Предполагается, что Saudi Aramco, благодаря иностранным вложениям, приступит к реализации инициативы, предполагающей открытие одного из самого крупных на планете участков добычи нетрадиционного природного газа.

Необходимая для продвижения проекта Jafurah сумма — 110 млрд долларов. Журналисты Bloomberg указывают, что Saudi Aramco уже консультируется по данному вопросу и ведет предварительные переговоры с возможными партнерами проекта. Имеющие место переговоры находятся на стартовой стадии, по этой причине нацкорпорация Саудовской Аравии может привлечь альтернативные источники получения денежных средств на проект Jafurah.

Несколько дней назад Saudi Aramco выиграла контракт на приобретение части добываемого черного золота на территории Гайаны. Ожидается, что компания проработает на месте в течение одного года.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Газовый проект Saudi Aramco нуждается в 110 млрд долларов инвестиций
газ инвестиции финансирование saudi aramco Jafurah
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru