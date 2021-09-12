Мария Горбань похвасталась отпуском в Майами после рождения ребенка

Москва, 12 сентября. Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань поделилась совместными кадрами с новорожденным ребенком. Актриса показала видео с пляжа и призналась, что находится в идеальном отпуске.

Актриса Мария Горбань этим летом вновь стала мамой — сын Нилан появился на свет в августе. Звезда родила малыша в одной из клиник США, а затем взяла перерыв в работе и отправилась на отдых в Майами. Именно там артистка наслаждается декретным отпуском.

Недавно Горбань показала фанатам, как проводит время с ребенком. Звезда опубликовала солнечное видео с пляжа, где показала сына и фигуру в новом купальнике.

«Идеальный декретный отпуск», — похвасталась актриса.

Горбань активно возвращается в форму после родов и не стесняется демонстрировать загорелую фигуру. Так, всего спустя неделю с момента рождения ребенка артистка опубликовала видео, где станцевала, одетая лишь в бикини.

Недавно Мария Горбань сделала татуировку в одном из салонов Майами. Артистка поделилась кадром — она стойко ждала окончания процедуры, держа ребенка на груди. Муж звезды, оператор Кирилл Зоткин, набил татуировку в том же месте, что и супруга.