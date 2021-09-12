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«Борьба за независимость»: турецкий журналист Гектюрк о потере влияния Франции на Африку
Весь мир
«Борьба за независимость»: турецкий журналист Гектюрк о потере влияния Франции на Африку
flickr.com  /  jelalex1978

Турецкий журналист Орчун Гектюрк объяснил утрату позиций Франции на Черном континенте нежеланием африканских государств удовлетворять хищнические аппетиты бывшей метрополии в ущерб национальных интересов. Он уверен, что происходящие на материке покушения и госперевороты связаны с ослаблением влияния коллективного Запада.

В то же время современная Африка стала местом столкновения интересов мировых сверхдержав:

«В ответ на растущее влияние Китая, России и Турции атлантистский фронт, возглавляемый Соединенными Штатами и Францией, хочет изменить ситуацию в свою пользу, создавая нестабильность в регионе посредством государственных переворотов и попыток убийств».

Журналист отметил, что в последние годы недовольство африканцев неоколониальной политикой Франции привело к свержению нескольких ставленников Парижа.

«В феврале 2019 года в Алжире произошла революция, положившая конец 40-летнему периоду неолиберальной политики. В августе 2020-го в Мали свергли поддерживаемых Францией президента, кабинет министров и начальника Главного штаба.

Попытки государственного переворота, поддерживаемые Францией, потерпели неудачу в Кот-д'Ивуаре как в сентябре 2020-го, так и в январе 2021-го. В апреле 2021 года президент Чада Идрис Деби погиб во время конфликта с террористами, защищая свою страну. Пару дней назад (6 сентября) в Гвинее прошел государственный переворот против президента Конде», — добавил он.

«Борьба за независимость»: турецкий журналист Гектюрк о потере влияния Франции на Африку
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Гектюрк считает, что действия Парижа не принесут Елисейскому дворцу ожидаемого результата. Государства Черного континента ищут взаимовыгодного сотрудничества, а не неоколониального использования со стороны бывших метрополий:

«Сегодня страны Африки сильнее, чем когда-либо. Они борются за независимость и освобождение своих народов. От севера до юга все африканское общество начинает занимать свое собственное место в этом справедливом и новом порядке, в котором будет торжествовать освобождение от угнетения, от американского и французского империализма и взаимное уважение национального суверенитета».

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