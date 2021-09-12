Идите в бизнес: как ОАЭ собираются заманивать своих граждан в частный сектор

Кабинет министров Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) опубликовал новые 13 пунктов плана «Проекты 50», приуроченного к приближающемуся 50-летию со дня объединения государства. Инициативы направлены на стимулирование перехода граждан страны из государственного сектора в частный.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в подробностях «Проектов 50», а также изучила ситуацию с распределением трудовых ресурсов в арабском государстве.

Пятилетний план для правительства

Нефтеносные страны Персидского залива, включая ОАЭ, традиционно полагаются на иностранную рабочую силу при поддержке и развитии собственной экономики, в то время как коренное население в абсолютном своем большинстве работает в государственном секторе и получает зарплату из бюджета. При этом из десятимиллионного населения Эмиратов лишь около двух миллионов имеют местное гражданство.

Попытка сломить устоявшуюся ситуацию предпринимается государством в попытке перестроить зависимую от экспорта углеводородов экономику с ориентацией на стимулирование роста промышленности и сектора услуг.

Одной из промежуточных целей руководства Эмиратов является доведение уровня занятости граждан ОАЭ в частном бизнесе до 10% к 2027 году — по 2% ежегодно. При этом предполагаются затраты в 6,53 миллиарда долларов на создание 75 тысяч новых рабочих мест в коммерческом секторе.

#محمد_بن_زايد، بمناسبة إطلاق الحزمة الثانية من #مشاريع_الخمسين: تمكين أبنائنا في جوهر تخطيطنا للمستقبل.. لهذا يأتي إطلاق البرنامج الحكومي لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص بما يحقق طموحاتنا التنموية #Projects_Of_The_50 @Forsan_UAE — حمد (@iiiiii22iiii) September 12, 2021

Отдельно выделено сестринское дело: через пять лет количество гражданок ОАЭ в частных и государственных больницах должно быть доведено до отметки в десять тысяч. Сейчас эта ниша занята преимущественно выходцами из Филиппин и Индии.

На представлении новых инициатив во дворце Каср Аль Ватан присутствовали заместитель премьер-министра и министр по делам президента шейх Мансур бин Заид Аль Нахайян и министр по делам кабмина Мохаммад Аль Гергави.

Предшествующие положения

Всего правительством должны быть сформулированы 50 инициатив, первые 13 из которых кабмин выдвинул в начале сентября. В своей основе они посвящены финансовой поддержке иностранцев: фрилансеров, высококвалифицированных специалистов, инвесторов, предпринимателей, лучших студентов и выпускников. Все эти люди должны впоследствии осесть в ОАЭ и заниматься производством продуктов с добавленной стоимостью.

Under the patronage of Mansour bin Zayed... Announcing the Graduate Fund #مشاريع_الخمسين#Projects_Of_The_50 pic.twitter.com/uDKYm86DKZ — UAE Forsan (@UAE_Forsan) September 12, 2021

В качестве основного инструмента для их привлечения планируется использовать разветвленную систему виз. Так, например, «гибкие» визы будут действовать для экспатов до полугода после потери работы. Кроме того, появится возможность трудоустройства на неполную ставку для несовершеннолетних в возрасте от 15 лет.

В целом же первые 13 пунктов нацелены на повышение привлекательности ОАЭ для высококвалифицированных иностранных рабочих ради развития собственного производственного сектора:

Выделение 1,36 млрд долларов для поддержки инициатив в «приоритетных секторах», стимулирования роста промышленности и содействия диверсификации экономики;

Введение «зеленой» визы, позволяющей высококвалифицированным специалистам, инвесторам, предпринимателям, лучшим студентам и выпускникам получить право на свободное проживание и работу в ОАЭ;

Введение «Визы фрилансера» — первой государственной визы для самозанятых людей;

Выделение 1,36 млрд долларов для внедрения передовых технологий в экономику в течение следующих пяти лет;

Осуществление программы «10x10» целью которой является достижение ежегодного десятипроцентного увеличения экспорта из ОАЭ на десять мировых рынков: Китай, Великобритания, Нидерланды, Италия, Россия, Польша, Люксембург, Австралия, Новая Зеландия и Индонезия;

Развитие портала invest.ae, объединяющего связанные с инвестициями местные компании и 14 хозяйствующих субъектов. Веб-сайт будет предоставлять ресурсы для бизнеса и возможность открытия банковских счетов;

Повышение доли местных товаров и услуг в структуре затрат федерального правительства и крупных компаний ОАЭ до 42%. Увеличение числа эмиратских поставщиков с 5 000 до 7 300 и рост общей суммы госзаказов с 9 млрд до 15 млрд долларов в течение четырех лет;

Проведение весеннего саммита для международных инвестиционных фондов и эмиратских экономических секторов. В результате ожидается привлечение 550 миллиардов долларов иностранных инвестиций в ОАЭ в следующие девять лет;

Увеличение числа национальных высокотехнологичных компаний на 500 в течение следующих пяти лет;

Заключение всеобъемлющих экономических соглашений с восемью стратегическими рынками для достижения ежегодного увеличения товарооборота с ними на 11 миллиардов долларов;

Осуществление программы «100 программистов каждый день», направленной на увеличение числа разработчиков и поддержку условий для возникновения новых IT-компаний с помощью стимулов и льгот;

Принятие закона о данных, разработанного в сотрудничестве с крупными технологическими компаниями. Это должно «позволить людям контролировать использование, хранение и передачу их персональных данных». Декларируется, что проект призван защитить частную жизнь;

Проведение крупнейшего на Ближнем Востоке саммита по программированию PyCon MEA, который состоится следующим летом. Его цель заключается в сведении программистов с государственным и частным секторами, а также в развитии «цифровых талантов и творческих программных проектов».

Собственные граждане

Опубликованная 12 августа вторая серия инициатив «Проектов 50» посвящена созданию стимулов для коренного населения к переходу в частные компании. Так, например, выпускникам университетов будет в первую очередь предлагаться именно работа в коммерческой области. Для увеличения привлекательности подобных вариантов правительство собирается сделать надбавку к зарплате молодых специалистов на 1 360 долларов, а также произведет выплаты на содержание детей.

Отдельный пункт плана позволит государственным служащим взять отпуск для открытия собственного бизнеса с сохранением 50% от их заработной платы. Однако количество подобных предложений будет лимитироваться ежегодно.

В течение следующих пяти лет Абу-Даби собирается реализовать следующие инициативы:

Созыв Совета по конкурентоспособности талантов Эмиратов с шейхом Мансуром бин Заидом в качестве председателя и шейхом Абдаллой бин Заидом в качестве заместителя председателя. Состав совета включит в себя представителей федерального правительства;

в качестве заместителя председателя. Состав совета включит в себя представителей федерального правительства; Введение системы поддержки заработной платы для выпускников. Государство будет прибавлять к ежемесячной зарплате молодого специалиста 2 180 долларов в течение первого года работы в частном секторе и 1 360 долларов в течение следующих пяти лет;

Реализация программы «Заслуги». Ежемесячная доплата по 1 360 долларов в течение пяти лет для граждан Эмиратов, занятых в медицине, бухгалтерии, финансовом аудите, юриспруденции, финансовом анализе и программировании;

Изменение пенсионной системы. Если гражданин ОАЭ, занятый в частном секторе, получает менее 5 450 долларов в месяц, то он на пять лет освобождается от взносов в пенсионный фонд. Эти средства компенсируются правительством от имени компании-работодателя;

Выплаты пособий на детей. Эмиратскому персоналу, работающему в частном секторе, полагается ежемесячная субсидия в размере от 217 до 871 доллара на каждого ребенка до достижения ими 21 года;

Программа развития талантов. Вложение 340,3 миллиона долларов из бюджета в развитие специализированных профессиональных навыков у граждан ОАЭ с получением ими международно признанных сертификатов в областях управления недвижимостью, бухгалтерского учета, бизнеса и технологических навыков;

Программа стажировки. Инициатива по обучению кадров для найма, направленная на организацию профессиональной подготовки для граждан Эмиратов в частных и получастных компаниях в ряде секторов бизнеса;

Определение кадровых приоритетов. Каждая частная компания в ОАЭ в течение пяти лет должна преобразовать состав своих сотрудников с тем, чтобы минимум 10% из них являлись гражданами Эмиратов. При этом занимаемые ими рабочие позиции не должны относиться к неквалифицированному или низкоквалифицированному труду;

Преобразование системы здравоохранения. За пять лет численность эмиратцев в сфере сестринского дела должна пересечь планку в десять тысяч человек. Это планируется сделать через внедрение программы ассистентов для выпускников с дипломом о высшем образовании в области неотложной медицины и степенью бакалавра в сестринском деле;

Пособие по безработице. Если гражданин страны теряет работу в частном секторе, то государство обеспечивает ему доход в течение полугода либо до нахождения им нового рабочего места (если это произойдет ранее чем через шесть месяцев);

Бизнес-отпуск. С 2021 года у эмиратцев появится возможность покинуть рабочее место на 6-12 месяцев с сохранением половины зарплаты для открытия бизнеса. Эта возможность будет доступна для ограниченного количества человек, лимит которых может ежегодно обновляться;

Досрочный выход на пенсию. Граждане ОАЭ, занимающие государственные должности, могут досрочно выйти на пенсию, чтобы открыть собственный бизнес. Таким людям в течение пяти лет будет выплачиваться часть предыдущей заработной платы, или же они получат единовременную выплату («золотое рукопожатие»). Количество людей, которые смогут воспользоваться данной возможностью, также подлежит ежегодному лимитированию;

Фонд выпускников. Создание резерва в размере 272,26 миллиона для предоставления микрокредитов университетам и выпускникам для поддержки их бизнес-проектов в сотрудничестве с университетами ОАЭ.

«В соответствии с нашими стремлениями к расширению возможностей нашего народа и повышению прочности и устойчивости нашей экономики, ОАЭ запускают специальный план по увеличению занятости собственных граждан в частном секторе, который будет играть жизненно важную роль в долгосрочном развитии нашей страны», — прокомментировал вышеизложенные планы наследный принц Абу-Даби Мухаммад бин Заид Аль Нахайян.

Сделать все и сразу

Обозначенные пункты «Проектов 50» имеют ряд очевидных проблем. Прежде всего, данный план носит декларативный характер: в нем не прописаны механизмы и пошаговые стратегии выполнения каждой инициативы. Если учесть, что впереди ожидаются еще 24 ныне неопубликованные идеи, то формирование условий для их реализации находится в зачаточном состоянии, и, учитывая масштаб «замаха», едва ли Абу-Даби удастся разработать и ввести в строй соответствующие структуры к концу текущего года.

Подоплека заявленного плана предельно очевидна: руководство ОАЭ ощущает потребность в изменении структуры экономики, однако для достижения столь амбициозных целей поставлены достаточно ограниченные сроки. Кроме того, вышеописанные инициативы расточительны, из чего следует предположение, что Абу-Даби считает возможным форсировать подобный сложный процесс, просто влив в него огромную массу денег.

Emirates Palace Abu Dhabi is one of the most expensive hotels ever built https://t.co/eYDWk0BFmP pic.twitter.com/mIfEAxKU7a — UAE News | أخبار الإمارات (@EmiratesNews) September 6, 2021

К наблюдаемой на эмиратском рынке труда ситуации привела целая группа факторов, включающих в себя престижность тех или иных специальностей или мест работы, сложившиеся в сознании общества установки касательно «правильных» условий труда и его характера и так далее. Однако определяющим моментом здесь является элементарная финансовая выгода.

Граждане ОАЭ привыкли к прибыльной и зачастую малоактивной государственной службе, и обещания доплат в течение нескольких лет едва ли их прельстят (оттого в плане посвящено столько внимания студентам). Вероятнее всего, открывшимися возможностями воспользуются авантюрная прослойка населения, некоторая часть выпускников и, возможно, иностранные специалисты.