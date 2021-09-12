Губернатор Техаса запретил политическую цензуру в соцсетях

Остин, 12 сентября. Губернатор Техаса Грег Эббот подписал законопроект, запрещающий социальным сетям ограничивать пользователей из-за их политических убеждений. Нововведение затронет Facebook, Twitter и YouTube. Об этом сообщает CBS News.

Texas Governor Greg Abbott signs social media "censorship" bill into law https://t.co/57OyZrYgE7 — CBS News (@CBSNews) September 10, 2021

Новый законопроект устанавливает требования для соцсетей с охватом более чем 50 млн пользователей раскрывать свою политику модерации контента и ввести процесс апелляций в случае удаления постов. Пользователи теперь смогут подавать в суд на интернет-гигантов в случае несогласия с их действиями.

«Мы всегда будем защищать свободу слова в Техасе. Я горжусь тем, что подписал законопроект о защите прав первой поправки в штате. Социальные сети стали нашими современными общественными площадками. Это место для здоровых дебатов, где информация должна свободно распространяться. Социальные сети предпринимают опасные попытки заставить замолчать консервативные точки зрения и идеи. Это неправильно, и мы не допустим этого», — говорится в заявлении Эббота.

В начале июля Флорида также продвигала закон, который должен запрещать социальным сетям удалять контент политиков. Однако Верховной суд заблокировал инициативу.