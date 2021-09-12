Судан готов заключить соглашение по российской базе на берегу Красного моря на 25 лет

Хартум, 12 сентября. Правительство Судана желает внести правки в соглашение о создании российского пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ РФ на побережье Красного моря. Об этом РИА Новости информировал источник в военном ведомстве восточноафриканской страны.

Сообщается, что в обмен на пятилетнюю аренду территории в Порт-Судане Хартум стремится получить от России экономическую помощь. Москва пока не отреагировала на данное предложение.

Источник отметил, что по прошествии упомянутого срока суданская сторона рассматривает возможность заключения соглашения, рассчитанного на 25 лет. Договоренность построить ПМТО на побережье Красного моря появилась еще в 2017 году.

Спустя три года, в ноябре 2020-го, российский президент Владимир Путин подписал проект соглашения. В соответствии с договором численность личного состава объекта достигает 300 человек. Кроме того, база сможет принимать одновременно до четырех военных кораблей.

В июле 2021 года Владимир Путин внес соглашение с Суданом на ратификацию в Государственную думу. В ходе последовавшего вскоре после этого визита в Москву министр иностранных дел африканской республики Марьям аль-Махди сообщила, что вопрос о создании объекта ВМФ рассмотрит Суверенный совет Судана, а также раскрыла некоторые детали процедуры ратификации договора в соответствующих органах.