Египетские компании подписали контракты с Ливией на строительство электростанций

Триполи, 12 сентября. Государственный министр Ливии по вопросам экономики Салама аль-Гувейл заявил, что его страна подписала контракты на реализацию проектов в области электроэнергетики с египетскими компаниями на сумму от 1,5 до 2 млрд долларов.

По его словам, работы по восстановлению инфраструктуры после затяжного конфликта, стоимость которых оценивается примерно в 500 млрд динаров, будут реализованы в течение 10 лет, однако в настоящий момент план их осуществления откладывается до утверждения государственного бюджета и достижения политического консенсуса между всеми сторонами.

Египетские компании, как ожидается, возьмут на себя от 60% до 70% проектов реконструкции в Ливии, добавил чиновник в интервью местным СМИ, отметив, что в ближайшие дни глава переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба посетит Каир, чтобы обсудить аспекты совместного сотрудничества на всех уровнях. Аль-Гувейл сообщил также, что в 2019–2020 годах объем товарообмена между двумя странами достиг почти одного миллиарда долларов.

Кроме того, государственный министр объявил о договоренности с египетской стороной, согласно которой ливийским военно-воздушным силам позволяется совершать посадки в Каире. Ранее же они могли приземляться только на аэродромах Александрии.

Абд аль-Хамид Дабиба 2 сентября встретился с послом Каира в Ливии Тамером Мустафой и обсудил с ним пути расширения сотрудничества, укрепление стратегического партнерства и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.