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Юлия Савичева прогулялась по Петербургу перед концертом в Кронштадте

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 19:49
Шоу-бизнес
Юлия Савичева прогулялась по Петербургу перед концертом в Кронштадте
instagram.com  /  @yuliasavicheva

Санкт-Петербург, 12 сентября. Певица Юлия Савичева отправилась в путешествие по улицам Петербурга перед очередным выступлением. Звезда поделилась впечатлениями и продемонстрировала стильный осенний образ.

Звезда шоу «Фабрика звезд» Юлия Савичева отправилась на гастроли в Северную столицу. Артистка планирует дать концерт в Кронштадте, но перед этим нашла время, чтобы полюбоваться видами Петербурга. Исполнительница отправилась на Певческий мост, расположенный неподалеку от храма Спаса на Крови. Позднее Савичева рассказала о прогулке в Instagram.

«Всем привет из моего любимого Питера. <... > Мы гуляли, наслаждались прекрасной погодой и невероятными видами. Все-таки Питер особенный, неповторимый город», — поделилась артистка.

Савичева выбрала для прогулки стильное пальто цвета хаки, который гармонично сочеталось с рыжим оттенком волос звезды. Исполнительница предпочла простой образ, который дополнила массивными ботинками на крупной подошве и удобной сумкой через плечо.

Недавно актриса Лиза Арзамасова также похвасталась стильным нарядом для осенних прогулок с ребенком. Звезда выбрала бежевое пальто, к которому подобрала коляску в тон для гармоничного сочетания.

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звезды савичева Петебург
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