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Премьер ЦАР обсудил с членами профсоюза стратегию по развитию республики
Весь мир
Премьер ЦАР обсудил с членами профсоюза стратегию по развитию республики
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 12 сентября. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра встретился с социальными партнерами страны и членами профсоюза. Участники мероприятия обсудили совместную работу по восстановлению ЦАР.

«Я поражен желанием главы правительства наладить постоянный и конструктивный диалог. Это воспринимается как твердая приверженность найти решение проблем, стоящих перед нами», — заявил представитель профсоюза ЦАР Амаду Санда.

Дондра напомнил присутствующим о необходимости постоянного взаимодействия, консультаций и переговоров:

«Мы должны понимать друг друга и вместе двигаться вперед. Я призываю правительство сделать все возможное, чтобы разобраться с поставленными задачами».

Ранее премьер ЦАР раздал министрам конверты с планом внедрения инноваций в экономическую и политическую жизнь страны. Он объяснил суть стратегии развития и призвал каждого из коллег ответственно отнестись к реализации задуманного.

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африка цар
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