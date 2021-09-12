Посол Украины в Польше надеется, что граница между странами однажды исчезнет

Варшава, 12 сентября. Посол Украины в Польше Андрей Дещица выразил надежду на исчезновение границы между странами. Об этом дипломат заявил в интервью.

Андрей Дещица заявил, что в идеале границы между Польшей и Украиной «не должно быть вообще». Дипломат объяснил свою позицию.

«Например, граница существует между странами-членами Европейского Союза — но на картах, по знакам на пути можно понять, что ты въезжаешь в другую страну», — отметил посол.

Дещица не исключил, что наступит время, когда Польшу и Украину будет разделять такая же линия, как между государствами ЕС. Киев серьезно отстает от Варшавы, когда та только стремилась ко вступлению в Евросоюз, признал посол. Дипломат полагает, что в ближайшем будущем понадобиться увеличить количество переходов на границе, чтобы пересекать ее в два раза быстрее.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд ранее поделилась мнением насчет вступления Украины в ЕС. По ее словам, страну от объединения разделяют «несколько световых лет».