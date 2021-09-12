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«Улыбнитесь городу»: Москва отметила 874-й день рождения
Общество

В честь своего главного праздника Москва нарядилась на славу. По всему городу было установлено более 3000 декоративных конструкций, цветочных арок и лайтбоксов.

Главные гости праздника, Владимир Путин и Сергей Собянин, поздравили столицу со сцены концертного зала парка «Зарядье». Президент России отметил, что столица всегда будет консолидирующим, объединяющим центром для всей нашей огромной страны — «и в праздники, и в будни, и в период испытаний». А мэр призвал москвичей улыбнуться городу, в котором они живут. По словам мэра, в столице за последние десять лет прибавилось 100 станций метрополитена. 

Специальную программу ко Дню города подготовили столичные библиотеки, кинотеатры, музеи, театры, культурные центры, а в концертных залах, парках и домах культуры прошли праздничные концерты. В Зеленом театре ВДНХ пел Митя Фомин, а в Музее транспорта Москвы всех желающих водили на бесплатные экскурсии и кинопоказы.

Завершился праздник масштабным пиротехническим шоу. Салюты сверкали одновременно с 26 площадок Златоглавой, а главный — в небе над стадионом «Лужники».

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