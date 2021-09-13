Востоковед Вородин объяснил принципиальную разницу между «Талибаном» и ИГ

Афганистан стал не первой страной, власть в которой попыталась захватить террористическая группировка. Ранее с тем же столкнулись Ирак и Сирия, на территориях которых расцвело так называемое «Исламское государство»1 (ИГ1, ранее — ИГИЛ1, террористическая организация, запрещена на территории РФ), против которого наша страна провела масштабную военную кампанию. О том, насколько оно отличается и в чем похоже на «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена на территории РФ), ФАН рассказал востоковед Дмитрий Вородин.

По его словам, прежние методы талибов мало чем отличались от «игиловских».

«И «Талибан», и ИГ для достижения своих целей использовали вооруженные нападения, теракты, казни, — подчеркнул он. — Можно вспомнить, как талибы в 1996 году, победив моджахедов и взяв Кабул, тут же убили несчастного экс-президента Наджибуллу, который с момента прихода в столицу Афганистана моджахедов в 1992 году безвылазно сидел в здании миссии ООН. Игиловцы вообще делали максимальный упор на зрелищность и публичность казней, снимая на видео все новые и новые ритуальные расправы над людьми».

Однако, заметил политолог, между этими группировками есть принципиальное отличие.

Федеральное агентство новостей /

«Глобалисты» и «регионалисты»

«Талибы, конечно, заявляли о строительстве «подлинно исламского государства времен праведных халифов», но лишь на афганской территории и в северо-западных районах Пакистана с пуштунским населением. Они не выдвигали универсалистских проектов, не призывали к созданию всемирного, наднационального, надэтнического Халифата, как это делало ИГ», — заявил эксперт.

По его словам, «Талибан» в Афганистане опирался всегда на пуштунскую этническую базу, причем на отдельные племенные группы, поскольку у пуштунов племенная идентичность всегда доминировала над этнической.

«Отражением политико-правовой независимости пуштунов выступает сохраняющий высокую значимость для племен кодекс традиционных правовых установок «Пуштунвалай» («кодекс чести»). Ислам, сосуществующий с доисламскими традициями (адатом), не достиг доминирующего положения над ними и служит более высоким идеологическим уровнем пуштунской идентичности, который может акцентироваться лишь при особых обстоятельствах, таких как иностранное вмешательство (например, приход «шурави» — советской армии в 1979 году и так далее)», — заметил собеседник ФАН.

Вместе с тем, продолжил он, использование ислама афганскими правительствами с целью навязывания племенам своих представлений о системе правления в стране и границах с другими национальностями нельзя признать до конца эффективным. По его словам, фундаменталистские группировки в 1970–1980-х годах также сталкивались с проблемами при попытке вовлечь племена в орбиту своего влияния, поскольку исламский фундаментализм с его универсальными представлениями поверх клановых «перегородок» противоречит племенному образу жизни.

«Идеи, продвигаемые афганским «филиалом» ИГ, «Вилаят Хорасан» (локальная ячейка ИГ, террористическая организация, запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН), не были поддержаны афганцами, — заметил Вородин. — К тому же, если в Ираке невероятная эффективность ИГ во многом обеспечивалась бывшими баасистами, которых в постсаддамовском Ираке откровенно дискриминировали, в Афганистане таких людей, которые бы могли укрепить ряды игиловцев, попросту не нашлось».

Востоковед также ответил на самый важный вопрос.

Global Look Press / Saifurahman Safi Source / XinHua

Одним — переговоры, другим — война

«Почему же с ИГ воюют, а с талибами — нет? Если судить из высказываний официальных лиц, в них видят «меньшее зло», а также тех, кто поможет уничтожить игиловцев на территории Афганистана («Талибан» стремится к овладению контролем прежде всего над своей страной и не собирается вести всемирный джихад, поэтому панисламское ИГ для него — ненужный конкурент в борьбе за те или иные провинции и группировки). Все это не выбивается из общемирового контекста — ползучей легитимации талибов в мире», — подчеркнул эксперт.

Что же до «Исламского государства», продолжил собеседник ФАН, то оно не раз ставило под сомнение «легитимность» талибов, делая упор на то, что их действия направляются из Исламабада Межведомственной разведкой Пакистана (ISI).

«В 2021 году афганские игиловцы пытаются сеять панику и хаос для демонстрации того, что талибы не могут обеспечить безопасность мирного населения. Однако, если «Талибан» сумеет преодолеть внутренние противоречия, наладить диалог с племенными и клановыми лидерами на местах и создать эффективную государственную машину, у ИГ будет мало шансов для успешного продолжения борьбы. Конечно, если им не обеспечат такую поддержку, перед которой будут вынуждены спасовать даже талибы», — резюмировал Вородин.

Ранее востоковед объяснил, почему политика США провалилась в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.