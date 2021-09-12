Фигуристка Тарасова рассказала о травме ноги и долгом восстановлении

Москва, 12 сентября. Чемпионка России прошлого сезона по фигурному катанию Евгения Тарасова вместе со своим партнером по льду Владимиром Морозовым рассказала о продолжительном восстановлении ноги.

Звезды спорта долгое время не появлялись на соревнованиях, что объяснили восстановлением Тарасовой после полученной травмы ноги. Об этом она сообщила журналистам после показа произвольной программы на прокатах сборной России в Челябинске.

«Травмировала ногу в начале сезона, и было долгое восстановление, периодически дает о себе знать. Делали МРТ, неделю не могла прыгать, делали только поддержки», — объяснила ситуацию Тарасова.

По словам спортсменки, долгое время их работа в паре была скомкана, так как им приходилось тренироваться без прыжков, а после восстанавливать выбросы с самого начала. Ее партнер, комментируя выступление, отметил, то остался недоволен сорванной поддержкой в плане ритма, однако в целом считает их программу законченной. Теперь перед спортсменами стоит вопрос доработки скорости и отдельных элементов.

В августе фигуристы смогли одержать победу в предсезонном турнире Cranberry Cup в США, показав результаты в 227,63 балла.