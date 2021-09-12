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Седан Hyundai Accent лишился механической коробки передач

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 19:33
Общество
Седан Hyundai Accent лишился механической коробки передач
pxhere.com

Сеул, 12 сентября. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai принял решение отказаться от механической коробки передач для седана Accent в США. В России машина продается под наименованием Solaris.

С 2022 модельного года автомобиль будет доступен только с вариатором. В итоге машина в базовой комплектации обойдется покупателю в 17,6 тыс. долларов вместо 16,4 тыс., передает издание Cars Direct со ссылкой на собственные источники в корейской компании.

При этом Hyundai Accent признан самой доступной моделью в Соединенных Штатах. На американском рынке седан продают с 1,6-литровым силовым двигателем мощностью 122 лошадиные силы.

Компания Volkswagen ранее объявила, что готова полностью отказаться от механической коробки переключения передач к 2030 году. Отказ от традиционной «механики», заверил автоконцерн, будет происходить последовательно.

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сша механика Hyundai Accent
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