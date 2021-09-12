Видео с выполнившей пять четверных прыжков Трусовой появилось в Сети

Челябинск, 12 сентября. Российская фигуристка Александра Трусова поразила публику новой произвольной программой, выполнив сразу пять четверных прыжков.

Спортсменка завершала контрольные прокаты, которые проходили в этот уик-энд в Челябинске. Все пять четверных прыжков, заявленных в программе, 17-летняя Трусова исполнила без ошибок. Видео с ее выступления появилось в Сети.

Канадский комментатор Тед Бартон был поражен выступлением россиянки. Он не поверил своим глазам, отметив, что такое исполнить нереально.

«Это нереально! Как в женском, так и в мужском катании», — передает слова Бартона портал Sports.ru.

В ближайшее время российская фигуристка выступит на турнире U.S. International Classic в Норвуде. Соревнования пройдут с 15 по 18 сентября.

Ранее фигуристка Евгения Медведева заявила, что в конце 2021 года определится с продолжением профессиональной карьеры. Она напомнила, что прошлый сезон вышел скомканным из-за проблем со здоровьем.