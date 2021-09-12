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Самолет L-410 мог совершить жесткую посадку под Иркутском из-за технических проблем

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 19:37
Происшествия
Самолет L-410 мог совершить жесткую посадку под Иркутском из-за технических проблем
rkomi.ru  /  Правительство Республики Коми

Иркутск, 12 сентября. Инцидент с пассажирским самолетом L-410 в Иркутской области мог произойти из-за технических неполадок на борту.

Отказ техники считается приоритетной версией крушения воздушного судна в Иркутской области, сообщили в оперштабе.

Ранее стало известно, что L-410 совершил жесткую посадку в четырех километрах от населенного пункта Казачинское. На борту самолета находятся 14 человек, двое их которых — члены экипажа.

В МЧС России уже подтвердили факт происшествия. По предварительным данным, воздушное судно загорелось при посадке. На поиски L-410 вылетел спасательный вертолет Ми-8.

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самолет крушение оперштаб
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