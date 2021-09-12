Мамаева пригрозила полицией новой девушке бывшего мужа

Москва, 12 сентября. Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана пригрозила полицией его новой возлюбленной Надежде Санько.

Мамаева рассказала подписчикам в Instagram, что долгое время ей угрожают неизвестные личности. После того, как новая девушка ее экс-мужа Павла Мамаева Санько посвятила модели гневное сообщение, та убедилась, что организатором угроз была именно любовница спортсмена. Санько эмоционально призналась, что скорее всего угрозы Мамаевой посылал ее первый муж, отец ее ребенка.

«Я не буду скрывать, что хотела поехать к ее дому, подкараулить и просто избить. Но потом поняла, это просто порыв. Она уже наказана своими комплексами, страхами и злобой. Ей позвонили и в первый раз тактично предупредили. Уверена в этом, зная Усмана», — заявила блогер.

Бывшая жена футболиста не осталась в стороне, пригрозив Санько полицией, так как теперь у нее есть публичное доказательство того, что та ей угрожает. Развод футболиста с супругой сопровождался чередой громких скандалов. До сих пор модель судится с экс-мужем по разным поводам. Недавно она заявила, что Мамаев бил по голове собственного сына. По словам модели, мальчик решился признаться в этом лишь сейчас.