Пешеход погиб под колесами легковушки на трассе в Пензенской области

Пенза, 12 сентября. Молодой житель Пензенской области скончался после наезда на него легкового транспортного средства на трассе Нижний Новгород — Саратов.

Как рассказали подписчики городского водительского сообщества в социальной сети «ВКонтакте», все произошло недалеко от села Кондоль. По некоторым данным, погибшим является работник дорожной службы. На проезжей части лежало накрытое тело, а рядом находилась группа людей в спецодежде. Кроме того, неподалеку был припаркован автомобиль с разбитым лобовым стеклом.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris — мужчина 1961 года рождения — допустил наезд на пешехода мужчину 1988 года рождения», — прокомментировали инцидент в местном управлении Госавтоинспекции.

Полученные травмы оказались для мужчины смертельными, он скончался до приезда на место медиков. По факту случившегося проводится проверка.