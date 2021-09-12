Цены на томаты резко подскочили в Европе

Москва, 12 сентября. Высокие цены на томаты в Европе зафиксированы в июне-июле текущего года. За последние пять лет стоимость килограмма поднялась до 1,32 евро.

Местные фермеры объяснили такую тенденцию «зимними ценами в летнее время». Благоприятная ситуация наблюдается в Нидерландах. Так, килограмм томатов стоил 64 евроцента. Несмотря на негативные настроения на рынке овощей в Нидерландах и Бельгии из-за проблем, связанных с вирусом томатной коричневой ругозы, в целом назвать ситуацию плачевной нельзя.

Наиболее заметный рост цен зафиксировали во Франции: средняя цена составила 2,32 евро за килограмм в июне и 3,04 евро в июле, что выше максимальных значений за последние несколько лет. Производство помидоров в стране в настоящий момент набирает обороты, а это значит, что ценник может вернуться к прежним показателям.

Министерство экономики Украины признало катастрофический рост цен на основные продукты питания. Стоимость так называемого «борщового набора» выросла вдвое, и не исключено, что тенденция только усилится.