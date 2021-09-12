Лиза Арзамасова выбрала новую коляску для сына в тон осеннего пальто

Москва, 12 сентября. Актриса Лиза Арзамасова поделилась с поклонниками трогательным фото, сделанным во время прогулки с сыном Львом. Звезда похвасталась прибавлением в «автопарке» колясок ребенка.

Звезда ситкома «Папины дочки» Лиза Арзамасова осваивается в роли молодой мамы и наслаждается своим новым статусом. Актриса часто делится с фанатами фото новорожденного сына Льва — так многие поклонники заметили, что звезда периодически выбирает для ребенка новые коляски.

Недавно Арзамасова похвасталась очередным приобретением. Актриса подобрала новую коляску, чей оттенок гармонично сочетается с ее осенним пальто в бежевых тонах. Арзамасова показала семейный образ в Instagram.

«У Льва Ильича пополнение в «автопарке». И да, до такой степени развития, как маникюр в цвет авто, мне не дойти, но в хороший день мы с сыном совпадаем в гамме. Так у меня не раз с мамой бывало: собираемся на мероприятие, едем с разных концов города, встречаемся, и оказывается, что, не договариваясь, оделись в тон», — поделилась актриса.

Фанаты по достоинству оценили гармоничное сочетание. Многие поклонники пожелали Арзамасовой счастья в комментариях и назвали фото волшебным.

Недавно актриса вышла в свет в компании супруга, хореографа Ильи Авербуха. Пару сопровождал сын фигуриста Мартин, который поделился совместным фото с мачехой и отцом.