Встреча человечества с пришельцами может обернуться разрушением Земли

Вашингтон, 12 сентября. Встреча человечества и пришельцев, о которой все чаще задумываются исследователи, может закончиться разрушением Земли.

Развитие космических проектов в Китае и США заставляет задуматься о возможности наладить контакт с внеземной жизнью. По мнению американских астрофизиков, встреча людей и пришельцев неизбежно произойдет. Об этом свидетельствуют расчеты с помощью Уравнения Дрейка. Его формула позволяет определить возможное количество внеземных цивилизаций в галактике Млечный Путь.

Теоретически цивилизация, которая освоила путешествия между планетами, оставляет заметный «след». Ряд ученых считает, что представители развитых цивилизаций будут помогать менее технологичным. Однако другие уверены, что инопланетяне сделают Землю своей колонией или разрушат.

Истории похищенных инопланетянами людей могут быть осознанными сновидениями. К такому выводу ранее пришли российские ученые из Центра фазовых исследований в Москве.