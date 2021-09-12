Депутат Бальбек ответил дипломату из США на угрозы в адрес «Северного потока — 2»

Москва, 12 сентября. Депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил американскому дипломату Курту Волкеру на слова о борьбе с «Северным потоком — 2». Политик объяснил также контекст упоминания Украины.

Экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер ранее пригрозил России действиями со стороны Вашингтона и Берлина, если Москва начнет использовать газ в качестве оружия. По словам Бальбека, американская сторона очень болезненно восприняла позицию Евросоюза о важности «Северного потока — 2». Сейчас США пытаются вести «подковерные игры», чтобы оболгать коммерческий проект, заверил парламентарий.

Депутат полагает, что атака на российский газопровод идет на фоне страха американцев за свои финансовые интересы, которые касаются их сжиженного голубого топлива. Бальбек объяснил, в каком контексте упоминается Украина.

«Для красного словца», — раскрыл смысл разговоров США парламентарий в беседе с RT.

Американские политики ждут «российской угрозы» чуть ли не каждый понедельник, подчеркнул депутат. Однако она все не приходит, заключил парламентарий.

Курт Волкер ранее предупредил Россию о мерах со стороны Запада. Американский дипломат признался, что США пытаются бороться с «СП-2», но пока это ограничивается одними заявлениями.