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АБР назвала главные угрозы российским банкам в ближайшие полгода
Экономика
АБР назвала главные угрозы российским банкам в ближайшие полгода
pixabay.com

Москва, 12 сентября. Банки в России считают ключевыми угрозами возможный отток клиентских средств и удорожание фондирования.

Ассоциация банков России (АБР) отметила, что, согласно опросу, 32% участников рынка назвали такой сценарий самым опасным для кредитно-финансовых организаций. Большая часть респондентов в 2020 году считала, что наибольшую угрозу для деятельности банков представляет уменьшение финансового результата — к такому выводу пришли 64% респондентов.

Кроме того, опрошенные банки указали на риск сохранения высокого уровня реструктурированной задолженности, вероятность реализации процентного и кредитного рисков. За год также увеличилось число опрошенных, которые считают, что существенной угрозой остается снижение достаточности капитала до критических значений.

Центробанк РФ ранее опубликовал перечень признаков, помогающих распознать механизмы нелегальных транзакций с использованием банковских карт и электронных кошельков. Регулятор рекомендует кредитным организациям заблаговременно выявлять подозрительную активность.

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