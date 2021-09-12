Крымский сенатор Цеков обвинил Зеленского в нежелании встречаться с Путиным

Симферополь, 12 сентября. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал выдвинутые Киевом условия по встрече президентов России и Украины.

По его словам, киевская сторона выдвинула неприемлемые условия для возможной встречи президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Киев это прекрасно понимает. Такое положение вещей указывает на несерьезность заявлений Зеленского о готовности к встрече с Путиным.

«Если бы хотел встретиться по-настоящему, дал бы поручения своему аппарату... Если бы он был политиком-реалистом, то ушел бы от термина "оккупация" как минимум», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что на будущей встрече президентов обязательно должен быть затронут вопрос Крымского полуострова. В противном случае смысл таких контактов теряется, резюмировал он.