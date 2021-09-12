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Писатель Фил Дампьер рассказал, почему королева Елизавета больше всех любит младших внуков
Общество
Писатель Фил Дампьер рассказал, почему королева Елизавета больше всех любит младших внуков
royal.uk  /  Annie Leibovitz

Лондон, 12 сентября. У королевы Елизаветы II — восемь внуков, их возрастной диапазон колеблется от 13 до 43 лет. При этом больше всего достопочтенная бабушка любит именно «младшеньких». Ее любимцы — наследники принца Эдварда и графини Софи, пишет Marie Claire.

Зовут их леди Луиза Виндзор (17 лет) и Джеймс, виконт Северн (13 лет). Души в них не чаял и ныне покойный супруг королевы — принц Филипп. Он проводил с ними огромное количество времени и делил общие увлечения.

Королевский писатель Фил Дампьер отметил, что леди Луиза — явный фаворит королевы, и в будущем, скорее всего, она сыграет важнейшую роль внутри королевской семьи. Близка Елизавета и с матерью девочки — графиней Софи. Помимо этого, влияет и близкое соседство родственников. Не секрет, что Ее Величество проживает в Виндзорском замке, а Эдвард, Софи и их дети живут неподалеку.

Дампьер считает, что Елизавете II также близки Луиза и Джеймс, потому что они не работают.

«Не давать детям титулы и сделать их юные годы максимально «нормальными» — решение принца Эдварда и графини Софи», — заявлял ранее королевский эксперт.

Помимо наличия свободного времени друг для друга, считает специалист, у королевы и ее младшей внучки есть важное общее хобби — верховая езда. Елизавета II просто обожает лошадей — так же, как и леди Луиза, которая регулярно участвует в гонках в упряжках. Этому виду спорта отдавал предпочтение и принц Филипп, всячески поддерживающий внучку.

Виконт Северн также является любимчиком королевы. Мальчик — заядлый рыбак, и однажды сумел удивить бабушку, ловко управляясь со спиннингом на рыбалке. Этим он очень напомнил Елизавете королеву-мать, которая души не чаяла в ловле рыбы.

Ранее сообщалось, как принц Эндрю устроил вечеринку со стрельбой накануне суда из-за домогательств.

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Все новости / Общество / Писатель Фил Дампьер рассказал, почему королева Елизавета больше всех любит младших внуков
королева елизавета принц уильям Луиза Виндзор Виконт Северн
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