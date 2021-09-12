Талибы обязали студенток носить исламскую одежду, чтобы защитить «национальные ценности»

, 12 сентября. Афганских студенток обяжут носить исламскую одежду и обучаться в отдельных от мужчин группах, чтобы «защитить национальные и исторические ценности».

«Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России) не планирует возвращаться к тем радикальным порядкам, которые царили в стране 20 лет назад, однако намерен обеспечить соблюдение религиозных норм в университетах. Об этом заявил новый министр образования Афганистана Абдулу Баки Хаккани.

«Мы не позволим мальчикам и девочкам учиться вместе», — цитирует слова Хаккани Associated Press.

Также министр уточнил, что женщины должны будут полностью покрывать свое тело. При этом он не сказал, следует ли им закрывать и лица.

Афганские женщины ранее провели в Кабуле митинг в поддержку политики талибов. Многие из присутствующих заявили о необходимости ношения паранджи, никаба или хиджаба, которые покрывают голову и в разной степени скрывают лицо.

1 Организация запрещена на территории РФ.