Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Иркутской области

Иркутск, 12 сентября. Самолет L-410, перевозивший 14 человек, совершил жесткую посадку в Иркутской области.

Инцидент произошел в четырех километрах от населенного пункта Казачинское. Самолет вылетел из Иркутска. На борту находятся 14 человек, среди которых два члена экипажа.

О пострадавших и погибших пока не сообщалось. В пресс-службе МЧС России подтвердили факт произошедшего. Обстоятельства ЧП выясняются, передает ТАСС.

Несколько часов назад воздушное судно, на борту которого находилось 178 пассажиров, экстренно приземлилось в аэропорту Казани. Самолет летел из Санкт-Петербурга. По предварительной версии, аварийная посадка произошла по причине неисправности пневматики.