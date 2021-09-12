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Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Иркутской области

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 19:28
Происшествия
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Иркутской области
pxhere.com

Иркутск, 12 сентября. Самолет L-410, перевозивший 14 человек, совершил жесткую посадку в Иркутской области.

Инцидент произошел в четырех километрах от населенного пункта Казачинское. Самолет вылетел из Иркутска. На борту находятся 14 человек, среди которых два члена экипажа.

О пострадавших и погибших пока не сообщалось. В пресс-службе МЧС России подтвердили факт произошедшего. Обстоятельства ЧП выясняются, передает ТАСС.

Несколько часов назад воздушное судно, на борту которого находилось 178 пассажиров, экстренно приземлилось в аэропорту Казани. Самолет летел из Санкт-Петербурга. По предварительной версии, аварийная посадка произошла по причине неисправности пневматики.

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