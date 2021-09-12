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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев принял участие в открытии аллеи медиков

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 19:02
Общество
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев принял участие в открытии аллеи медиков
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Нижний Тагил, 12 сентября. Аллею, посвященную всем поколениям медицинских работников, открыли в Нижнем Тагиле. Ее обустройство заняло пять месяцев.

В торжественном мероприятии принял участие глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он рассказал, что аллея является данью уважения всем сотрудникам медицинской сферы.

«Этот объект — наша дань уважения мужеству и профессионализму ветеранов и сегодняшних врачей, фельдшеров, медсестер, младшего персонала, на которых лежит колоссальная нагрузка и ответственность за спасение сотен и тысяч человеческих жизней», — заявил Пинаев.

Место обустроено освещаемыми дорожками, также там установили арки, лавочки и клумбы. Пространство охватывает территорию городской поликлиники, стационар Демидовской больницы и здания медицинского колледжа. На новой аллее студенты медицинских учебных учреждений будут давать клятву верности профессии.

Памятник любимой собаке писателя Довлатова ранее появился в Петербурге. Его открыли в сквере Довлатова 4 сентября.

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