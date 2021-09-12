Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 19:55
19:53
Происшествия
ФАН публикует список пассажиров совершившего жесткую посадку самолета под Иркутском
19:52
Весь мир
Премьер ЦАР обсудил с членами профсоюза стратегию по развитию республики
19:51
Весь мир
Египетские компании подписали контракты с Ливией на строительство электростанций
19:49
Происшествия
Приземлившийся в тайге L-410 принадлежит авиакомпании «СиЛА»
19:49
Шоу-бизнес
Юлия Савичева прогулялась по Петербургу перед концертом в Кронштадте
19:46
Политика
Посол Украины в Польше надеется, что граница между странами однажды исчезнет
19:45
Происшествия
Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета под Иркутском
19:42
Происшествия
Экипаж совершившего жесткую посадку L-410 не сообщал о проблемах на борту
19:37
Спорт
Фигуристка Тарасова рассказала о травме ноги и долгом восстановлении
19:35
Общество
«Мы кричим и болеем»: в Петербурге состоялся фестиваль единоборств
Все новости

Талибы захватили крупный склад вооружения отрядов сопротивления Афганистана

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 19:00
Армия
Талибы захватили крупный склад вооружения отрядов сопротивления Афганистана
Global Look Press  /  Ajmal Kakar/XinHua

Кабул, 12 сентября. Боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) сообщили о захвате крупного склада с оружием в афганской провинции Панджшер.

По имеющимся данным, арсенал расположен в районе Хиндж, который еще совсем недавно контролировали отряды сопротивления Афганистана. Здесь боевики обнаружили более 10 тонн боеприпасов, а также множество стрелкового оружия советского и американского производства.

Афганистан перешел под контроль движения «Талибан» в августе на фоне вывода американского вооруженного контингента из страны. При этом в Панджшере стали концентрироваться силы сопротивления боевикам. В ответ талибы развернули масштабную военную операцию. Столкновения продолжаются до сих пор. В частности, зафиксированы бои на территории провинции Баглан, что расположена рядом с Панджшером.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Талибы захватили крупный склад вооружения отрядов сопротивления Афганистана
афганистан талибан панджшер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru