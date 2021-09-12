Талибы захватили крупный склад вооружения отрядов сопротивления Афганистана

Кабул, 12 сентября. Боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) сообщили о захвате крупного склада с оружием в афганской провинции Панджшер.

По имеющимся данным, арсенал расположен в районе Хиндж, который еще совсем недавно контролировали отряды сопротивления Афганистана. Здесь боевики обнаружили более 10 тонн боеприпасов, а также множество стрелкового оружия советского и американского производства.

Афганистан перешел под контроль движения «Талибан» в августе на фоне вывода американского вооруженного контингента из страны. При этом в Панджшере стали концентрироваться силы сопротивления боевикам. В ответ талибы развернули масштабную военную операцию. Столкновения продолжаются до сих пор. В частности, зафиксированы бои на территории провинции Баглан, что расположена рядом с Панджшером.

1 Организация запрещена на территории РФ.