Правительство спасения: чего стоит ожидать от нового кабмина Ливана

Спустя 13 месяцев политического вакуума в Ливане все же появилось новое правительство. Назначенный премьер-министр Наджиб Микати и президент Мишель Аун согласовали список министерских портфелей.

Казалось бы, ливанцы могут вздохнуть с облегчением, ведь теперь их страна сможет избежать санкций и возобновить полноценные контакты с международными организациями. Однако некоторые аналитики не ожидают никаких положительных изменений и не верят в вероятность эффективных реформ.

Международная редакция ФАН разбиралась, каковы главные приоритеты нового кабмина Ливана и почему согласовать все кандидатуры в этой ближневосточной стране невероятно сложно.

Lebanon has formed a government after 13 months with no proper leadership following the 2020 Beirut explosion.



It will be led by billionaire Najib Mikati, whom critics say is of the same elite class that sparked its financial crisis, which has pushed 82% of people into poverty. pic.twitter.com/mWUyhPMN5u — AJ+ (@ajplus) September 10, 2021

Первый шаг вперед

Лидеры Ливана сформировали новое правительство 10 сентября, положив конец политическому тупику, в котором оказалась страна после взрыва в порту Бейрута более года назад.

Миллиардер и телекоммуникационной магнат Наджиб Микати будет исполнять обязанности премьер-министра. Бизнесмен уже дважды возглавлял правительство — в 2005 и 2013 годах. Ему будет поручено вывести небольшую средиземноморскую страну из худшего экономического и финансового кризиса со времен гражданской войны 1975-1990 годов.

Федеральное агентство новостей /

Микати и президент Мишель Аун договорились о новом составе правительства в присутствии спикера парламента Набиха Берри. После подписания указа в Президентском дворце Баабда премьер заявил, что постарается предотвратить экономический коллапс страны.

«Ситуация сложная, она очень сложная. Однако нет ничего невозможного, если мы объединимся… Нашим приоритетом является облегчение страданий ливанского народа», — сказал Микати журналистам со слезами на глазах.

Najib Mikati, a billionaire telecommunications tycoon, became the prime minister of Lebanon. The country has been without a government for more than a year while its people careened deeper into an economic abysshttps://t.co/adYyUYUkLI — Alfons López Tena (@alfonslopeztena) September 10, 2021

Он также объявил об отмене ливанской программы субсидий на продукты питания и предметы первой необходимости, поскольку у государства нет средств для поддержания подобных мер. Премьер-министр попросил народ «пристегнуть ремни безопасности», потому что страна «находится в состоянии аварийной посадки».

По словам Микати, новое правительство будет работать до конца срока полномочий действующего парламента — то есть до мая 2022 года, после чего должно пройти всенародное голосование.

«Мы должны провести выборы вовремя, таково мое намерение», — сказал он.

Новый глава правительства напомнил о трудностях, которые нарастали в стране в течение прошлого года, и пообещал разработать правительственный план по спасению Ливана.

"Fasten your seatbelts."#Lebanon Prime Minister Najib Mikati declared the end of the country's subsidy programme under new cabinethttps://t.co/7jKtuHwCZ6 — The National (@TheNationalNews) September 10, 2021

Республика действительно находится в глубочайшем политическом кризисе. В стране не было постоянного кабинета министров с тех пор, как бывший премьер Хасан Диаб подал в отставку в августе 2020 года на фоне протестов из-за взрыва в Бейруте. В результате трагедии погибло по меньшей мере 215 человек.

В течение 13 месяцев усилия по формированию новой администрации каждый раз терпели неудачу, поскольку три назначенных премьер-министра — Мустафа Адиб, Саад Харири и, наконец, Наджиб Микати — не могли согласовать состав правительства с Мишелем Ауном.

Lebanon: ‘Government formation stalled over Christian ministerial representation’ https://t.co/NzMMKk8ojD — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) November 8, 2020

Политический упадок в стране усугубляется катастрофическим положением экономики. Всемирный банк назвал ливанский кризис одним из худших в современной истории. С осени 2019 года национальная валюта потеряла более 90% своей стоимости, а около 80% населения оказались в нищете.

Ливан продолжает бороться с разрушительным топливным кризисом, который привел к длинным очередям за бензином на АЗС и регулярным отключениям электроэнергии. Из-за этого в стране стремительно выросло число преступлений: граждане перехватывают и грабят бензовозы, а на заправках фиксируются случаи перестрелок и иных стычек.

Good morning from #Lebanon where disputes are still erupting at gas stations, prices are expected to go up this week, no one knows how the army has been locating all that ‘hidden’ fuel in different areas,and the smuggling to Syria remains the number cause behind this catastrophe. pic.twitter.com/auE2ZLrw2f — Luna Safwan - لونا صفوان (@LunaSafwan) August 17, 2021

В настоящее время Ливан превратился в опустошенное государство, в котором не хватает даже базовых продуктов питания. В больницах республики заканчиваются медикаменты. Из-за перебоев с электричеством жизненно важная медицинская техника, включая аппараты ИВЛ, практически не функционирует. Кроме того, международные эксперты прогнозируют критическую нехватку воды, из-за которой миллионы людей могут вовсе лишиться водоснабжения.

На фоне кризиса абсолютно во всех сферах жизни в Ливане усугубились межконфессиональные конфликты. Именно религиозный аспект лег в основу гражданской войны в средиземноморской республике, которая длилась 15 лет.

Fuel dispute triggers sectarian clash in Lebanon's south https://t.co/kEOTO6BpDr pic.twitter.com/pEPaXTk8I9 — Reuters (@Reuters) August 30, 2021

Сложный состав технократов

В республике действует особая политическая система, так называемый конфессионализм, подразумевающий организацию государственной власти в соответствии с делением общества на религиозные общины. В соответствии с Национальным пактом 1943 года президентом страны должен быть христианин-маронит, председателем парламента — мусульманин-шиит, премьер-министром — мусульманин-суннит, а вице-премьером —православный христианин. Кабмин Ливана тоже формируется на основании конфессионального квотирования.

Таким образом, высокопоставленный чиновник Центрального банка Юсеф Халил (шиит) займет пост министра финансов. Экс-посол Ливана в США Абдалла Бу Хабиб (маронит) был назначен министром иностранных дел. Минздрав республики возглавил Фирас Абиад (суннит) — руководитель главной государственной больницы страны, специализирующейся на борьбе с COVID-19. Морис Слим (православный христианин) станет главой минобороны. Вице-премьером был объявлен Саади аш-Шами (православный христианин).

В новом кабмине представлена всего одна женщина — Наджла Риачи (представительница христианских меньшинств), которая станет министром административного развития.

Полномочия главы МВД принял юрист с севера страны Бассам Мавлави (суннит) — кандидат от движения «Будущее» Саада Харири. Именно этот пост согласовать было особенно сложно, поскольку министр внутренних дел будет осуществлять надзор за парламентскими выборами в следующем году. Обязанности данного ведомства варьируются от обеспечения безопасности в день голосования до составления списков избирателей.

Изначально Мишель Аун хотел видеть на этой позиции христианина. Микати, в свою очередь, настаивал на нехристианском кандидате, как в итоге и произошло. Как сообщили источники Al Jazeera, близкие к переговорам, давление со стороны Соединенных Штатов и Франции вынудило ливанских лидеров прийти к компромиссу и все-таки положить конец распрям.

The Interior Ministry will prove the stumbling block in @Najib_Mikati's cabinet formation efforts, sources say.@yaraabiakl1 reports: https://t.co/BOJGAKHk1U — L'Orient Today (@lorienttoday) July 30, 2021

Премьер-министр заявил, что в правительстве ни у одной партии нет «блокирующей трети», которое гарантирует право вето. К слову, ранее Саад Харири, безуспешно пытавшийся сформировать кабмин, обвинял Мишеля Ауна и его зятя, главу Свободного патриотического движения Джебрана Басиля, в попытках заполучить эту опцию, чтобы иметь возможность заблокировать принятие неугодного закона.

Политические источники сообщили изданию The Arab Weekly, что шиитская группировка «Хезболла» оказала давление на Ауна и Басиля с целью позволить Микати сформировать кабмин. В этом контексте большое внимание также сыграл телефонный разговор между лидером Франции Эммануэлем Макроном и президентом Ирана Эбрахимом Раиси, имеющими влияние в Ливане.

Lebanon formed a new government today headed by billionaire Najib Mikati, breaking a 13-month deadlock that among other reasons such as the US siege has pushed the country into financial chaos and poverty.



WATCH my discussion with @Marwa__Osman from ????????: https://t.co/wMaMIuE6io pic.twitter.com/fuAG8JVmHu — Kevork Almassian???????????????? (@KevorkAlmassian) September 10, 2021

Приоритеты правительства

После обнародования списка министров Наджиб Микати дал интервью арабскому каналу Al Sharq, в ходе которого он сообщил, что перед новым правительством стоят четыре приоритета: борьба с пандемией COVID-19, реконструкция порта Бейрута, общие реформы и парламентские выборы. По его словам, возобновление переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) станет одной из ключевых задач его правительства.

Формирование кабмина действительно станет важным шагом на пути к разблокированию финансовой помощи этой международной организации. В мае 2020 года Бейрут официально запросил у МВФ программу поддержки в размере 10 миллиардов долларов, однако условия фонда — либерализация обменного курса и прекращение отмены субсидий — выполнены не были. Поэтому программа застопорилась.

«Мы начнем обращаться в международные организации и фонды, чтобы снова быть открытыми для других стран после перерыва в последнее время», — сказал он.

Что касается экономических реформ, то, по словам Микати, у него уже готов план действий, однако он может быть представлен только после утверждения кабинетом министров.

«У нас есть план спасения, и мы будем работать над его реализацией. Он включает в себя восемь основных положений для реформ», — анонсировал премьер-министр.

Осторожные ожидания

Кабинет планирует провести свое первое совещание 13 сентября, после чего будут точно определены все приоритеты работы.

По мнению ряда аналитиков, срок 8 месяцев (до парламентских выборов в начале мая) — короткий отрезок времени для работы «правительства спасения», но вполне достаточный для того, чтобы принять быстрые и эффективные меры.

«Это правительство направило позитивные сигналы как на местном, так и на международном уровнях. Однако необходимо решить определенные приоритетные задачи, которые повышают доверие вкладчиков, банкиров, учреждений и доноров. Доверие на местном уровне важно, оно требует разработки программы развития и экономических реформ», — сообщил Arab News источник в банковской сфере.

A source from #Lebanon's banking sector told @arabnews: “This government sent positive signals both locally and internationally” #Mikati https://t.co/XEpvT9u7B7 — Arab News (@arabnews) September 11, 2021

Новый кабмин является результатом компромисса и квот между влиятельными ливанскими политическими группировками. В итоге Ливан возглавит правящая группа политических технократов, что и было главным требованием Франции по спасению Ливана от кризиса. Министерские портфели достались военному, врачу, судье, журналисту, фармацевту, стоматологу и инженеру — все они из ведущих университетов, включая Массачусетский технологический институт.

«Это правительство теперь обязано остановить крах. Оно не может сотворить чудеса, но может, по крайней мере, осуществить меры по спасению и реформированию. Необходимо провести переговоры с международными институтами, главным из которых является МВФ. Без свежих денег спасения нет, и самое главное — восстановить связи Ливана с арабским окружением и международным сообществом, а также провести парламентские выборы», — прокомментировал цели нового кабмина член парламентского блока «Демократическое собрание» Билал Абдулла.

#Lebanon’s new government, headed by wealthy tycoon Najib Mikati, is made up of 24 ministers. Al Arabiya English breaks down who’s who in what will be Mikati’s third government.https://t.co/kGiyy8cpSC — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 10, 2021

По мнению журналистки Даниэль Дахер, правительство сначала должно урегулировать насущный кризис, а именно обеспечить граждан топливом после отмены субсидий. Она также напомнила, что обменный курс ливанского фунта по отношению к доллару необходимо унифицировать, поскольку это одно из требований МВФ.

Некоторые эксперты полагают, что от нового правительства вообще не стоит ждать существенных изменений.

«Наличие некоторых компетентных людей, имеющих хорошую репутацию в личной и профессиональной жизни, не дает этому кабинету министров никаких шансов на проведение каких-либо реформ. Этот кабинет не способен провести какие-либо серьезные реформы. И многие имена, включенные в это правительство, на самом деле являются причиной этого краха, начиная с главы кабинета министров Наджиба Микати, которого обвиняют в коррупции», — сказал преподаватель истории в Американском университете Бейрута Макрам Рабах в комментарии для Lebanon NOW.

ANALYSIS | Stability over reform



Lebanese PM Najib Mikati announced a government after 13 months, but analysts say it is to create stability rather than pursue reform.



By @nicfrakesjourno. Analysis from @makramrabah, @MohanadHageAli and @FirasMaksad.https://t.co/XOly8Bw0aY — NOW Lebanon (@NOW_leb) September 10, 2021

Очевидно, новое правительство едва ли сможет кардинально изменить ситуацию в Ливане. Тем не менее после 13-месячного тупика элиты республики все же смогли прийти к компромиссу и сделать первый шаг к восстановлению страны.

Теперь ливанцы хотя бы могут рассчитывать на помощь, обещанную в ходе донорских конференций, а также на «спасательный пакет» МВФ. Кроме того, появление постоянного правительства также способствовало росту местного фунта.

Однако проблемы никуда не исчезли, и ситуация в Ливане остается критической. Республика переживает глубочайший кризис во сферах и в связи со своей внутренней конъюнктурой вынуждена маневрировать сразу между Западом, Ираном и арабскими монархиями. В любом случае, как сказал сам Микати, формирование правительства — это лучшее, чего страна сейчас может достичь.