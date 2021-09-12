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Правительство спасения: чего стоит ожидать от нового кабмина Ливана
Весь мир
Правительство спасения: чего стоит ожидать от нового кабмина Ливана
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Bilal Jawich / Li Liangyong

Спустя 13 месяцев политического вакуума в Ливане все же появилось новое правительство. Назначенный премьер-министр Наджиб Микати и президент Мишель Аун согласовали список министерских портфелей.

Казалось бы, ливанцы могут вздохнуть с облегчением, ведь теперь их страна сможет избежать санкций и возобновить полноценные контакты с международными организациями. Однако некоторые аналитики не ожидают никаких положительных изменений и не верят в вероятность эффективных реформ.

Международная редакция ФАН разбиралась, каковы главные приоритеты нового кабмина Ливана и почему согласовать все кандидатуры в этой ближневосточной стране невероятно сложно.

Первый шаг вперед 

Лидеры Ливана сформировали новое правительство 10 сентября, положив конец политическому тупику, в котором оказалась страна после взрыва в порту Бейрута более года назад.

Миллиардер и телекоммуникационной магнат Наджиб Микати будет исполнять обязанности премьер-министра. Бизнесмен уже дважды возглавлял правительство — в 2005 и 2013 годах. Ему будет поручено вывести небольшую средиземноморскую страну из худшего экономического и финансового кризиса со времен гражданской войны 1975-1990 годов.

Светлый лучик в темном царстве: чего стоит ожидать от нового правительства Ливана
Федеральное агентство новостей  / 

Микати и президент Мишель Аун договорились о новом составе правительства в присутствии спикера парламента Набиха Берри. После подписания указа в Президентском дворце Баабда премьер заявил, что постарается предотвратить экономический коллапс страны.

«Ситуация сложная, она очень сложная. Однако нет ничего невозможного, если мы объединимся… Нашим приоритетом является облегчение страданий ливанского народа», — сказал Микати журналистам со слезами на глазах.

Он также объявил об отмене ливанской программы субсидий на продукты питания и предметы первой необходимости, поскольку у государства нет средств для поддержания подобных мер. Премьер-министр попросил народ «пристегнуть ремни безопасности», потому что страна «находится в состоянии аварийной посадки».

По словам Микати, новое правительство будет работать до конца срока полномочий действующего парламента — то есть до мая 2022 года, после чего должно пройти всенародное голосование.

«Мы должны провести выборы вовремя, таково мое намерение», — сказал он.

Новый глава правительства напомнил о трудностях, которые нарастали в стране в течение прошлого года, и пообещал разработать правительственный план по спасению Ливана.

Республика действительно находится в глубочайшем политическом кризисе. В стране не было постоянного кабинета министров с тех пор, как бывший премьер Хасан Диаб подал в отставку в августе 2020 года на фоне протестов из-за взрыва в Бейруте. В результате трагедии погибло по меньшей мере 215 человек.

В течение 13 месяцев усилия по формированию новой администрации каждый раз терпели неудачу, поскольку три назначенных премьер-министра — Мустафа Адиб, Саад Харири и, наконец, Наджиб Микати — не могли согласовать состав правительства с Мишелем Ауном.

Политический упадок в стране усугубляется катастрофическим положением экономики. Всемирный банк назвал ливанский кризис одним из худших в современной истории. С осени 2019 года национальная валюта потеряла более 90% своей стоимости, а около 80% населения оказались в нищете.

Ливан продолжает бороться с разрушительным топливным кризисом, который привел к длинным очередям за бензином на АЗС и регулярным отключениям электроэнергии. Из-за этого в стране стремительно выросло число преступлений: граждане перехватывают и грабят бензовозы, а на заправках фиксируются случаи перестрелок и иных стычек.

В настоящее время Ливан превратился в опустошенное государство, в котором не хватает даже базовых продуктов питания. В больницах республики заканчиваются медикаменты. Из-за перебоев с электричеством жизненно важная медицинская техника, включая аппараты ИВЛ, практически не функционирует. Кроме того, международные эксперты прогнозируют критическую нехватку воды, из-за которой миллионы людей могут вовсе лишиться водоснабжения.

На фоне кризиса абсолютно во всех сферах жизни в Ливане усугубились межконфессиональные конфликты. Именно религиозный аспект лег в основу гражданской войны в средиземноморской республике, которая длилась 15 лет.  

Сложный состав технократов

В республике действует особая политическая система, так называемый конфессионализм, подразумевающий организацию государственной власти в соответствии с делением общества на религиозные общины. В соответствии с Национальным пактом 1943 года президентом страны должен быть христианин-маронит, председателем парламента — мусульманин-шиит, премьер-министром — мусульманин-суннит, а вице-премьером —православный христианин. Кабмин Ливана тоже формируется на основании конфессионального квотирования. 

Таким образом, высокопоставленный чиновник Центрального банка Юсеф Халил (шиит) займет пост министра финансов. Экс-посол Ливана в США Абдалла Бу Хабиб (маронит) был назначен министром иностранных дел. Минздрав республики возглавил Фирас Абиад (суннит) — руководитель главной государственной больницы страны, специализирующейся на борьбе с COVID-19. Морис Слим (православный христианин) станет главой минобороны. Вице-премьером был объявлен Саади аш-Шами (православный христианин).

В новом кабмине представлена всего одна женщина — Наджла Риачи (представительница христианских меньшинств), которая станет министром административного развития.

Полномочия главы МВД принял юрист с севера страны Бассам Мавлави (суннит) — кандидат от движения «Будущее» Саада Харири. Именно этот пост согласовать было особенно сложно, поскольку министр внутренних дел будет осуществлять надзор за парламентскими выборами в следующем году. Обязанности данного ведомства варьируются от обеспечения безопасности в день голосования до составления списков избирателей.

Изначально Мишель Аун хотел видеть на этой позиции христианина. Микати, в свою очередь, настаивал на нехристианском кандидате, как в итоге и произошло. Как сообщили источники Al Jazeera, близкие к переговорам, давление со стороны Соединенных Штатов и Франции вынудило ливанских лидеров прийти к компромиссу и все-таки положить конец распрям.

Премьер-министр заявил, что в правительстве ни у одной партии нет «блокирующей трети», которое гарантирует право вето. К слову, ранее Саад Харири, безуспешно пытавшийся сформировать кабмин, обвинял Мишеля Ауна и его зятя, главу Свободного патриотического движения Джебрана Басиля, в попытках заполучить эту опцию, чтобы иметь возможность заблокировать принятие неугодного закона.

Политические источники сообщили изданию The Arab Weekly, что шиитская группировка «Хезболла» оказала давление на Ауна и Басиля с целью позволить Микати сформировать кабмин. В этом контексте большое внимание также сыграл телефонный разговор между лидером Франции Эммануэлем Макроном и президентом Ирана Эбрахимом Раиси, имеющими влияние в Ливане.

Приоритеты правительства

После обнародования списка министров Наджиб Микати дал интервью арабскому каналу Al Sharq, в ходе которого он сообщил, что перед новым правительством стоят четыре приоритета: борьба с пандемией COVID-19, реконструкция порта Бейрута, общие реформы и парламентские выборы. По его словам, возобновление переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) станет одной из ключевых задач его правительства.

Формирование кабмина действительно станет важным шагом на пути к разблокированию финансовой помощи этой международной организации. В мае 2020 года Бейрут официально запросил у МВФ программу поддержки в размере 10 миллиардов долларов, однако условия фонда — либерализация обменного курса и прекращение отмены субсидий — выполнены не были. Поэтому программа застопорилась.

«Мы начнем обращаться в международные организации и фонды, чтобы снова быть открытыми для других стран после перерыва в последнее время», — сказал он.

Что касается экономических реформ, то, по словам Микати, у него уже готов план действий, однако он может быть представлен только после утверждения кабинетом министров.

«У нас есть план спасения, и мы будем работать над его реализацией. Он включает в себя восемь основных положений для реформ», — анонсировал премьер-министр.

Осторожные ожидания

Кабинет планирует провести свое первое совещание 13 сентября, после чего будут точно определены все приоритеты работы. 

По мнению ряда аналитиков, срок 8 месяцев (до парламентских выборов в начале мая) — короткий отрезок времени для работы «правительства спасения», но вполне достаточный для того, чтобы принять быстрые и эффективные меры.

«Это правительство направило позитивные сигналы как на местном, так и на международном уровнях. Однако необходимо решить определенные приоритетные задачи, которые повышают доверие вкладчиков, банкиров, учреждений и доноров.  Доверие на местном уровне важно, оно требует разработки программы развития и экономических реформ», — сообщил Arab News источник в банковской сфере.

Новый кабмин является результатом компромисса и квот между влиятельными ливанскими политическими группировками. В итоге Ливан возглавит правящая группа политических технократов, что и было главным требованием Франции по спасению Ливана от кризиса. Министерские портфели достались военному, врачу, судье, журналисту, фармацевту, стоматологу и инженеру — все они из ведущих университетов, включая Массачусетский технологический институт.

«Это правительство теперь обязано остановить крах. Оно не может сотворить чудеса, но может, по крайней мере, осуществить меры по спасению и реформированию. Необходимо провести переговоры с международными институтами, главным из которых является МВФ. Без свежих денег спасения нет, и самое главное — восстановить связи Ливана с арабским окружением и международным сообществом, а также провести парламентские выборы», — прокомментировал цели нового кабмина член парламентского блока «Демократическое собрание» Билал Абдулла.

По мнению журналистки Даниэль Дахер, правительство сначала должно урегулировать насущный кризис, а именно обеспечить граждан топливом после отмены субсидий. Она также напомнила, что обменный курс ливанского фунта по отношению к доллару необходимо унифицировать, поскольку это одно из требований МВФ.

Некоторые эксперты полагают, что от нового правительства вообще не стоит ждать существенных изменений.

«Наличие некоторых компетентных людей, имеющих хорошую репутацию в личной и профессиональной жизни, не дает этому кабинету министров никаких шансов на проведение каких-либо реформ. Этот кабинет не способен провести какие-либо серьезные реформы. И многие имена, включенные в это правительство, на самом деле являются причиной этого краха, начиная с главы кабинета министров Наджиба Микати, которого обвиняют в коррупции», — сказал преподаватель истории в Американском университете Бейрута Макрам Рабах в комментарии для Lebanon NOW.

Очевидно, новое правительство едва ли сможет кардинально изменить ситуацию в Ливане. Тем не менее после 13-месячного тупика элиты республики все же смогли прийти к компромиссу и сделать первый шаг к восстановлению страны.

Теперь ливанцы хотя бы могут рассчитывать на помощь, обещанную в ходе донорских конференций, а также на «спасательный пакет» МВФ. Кроме того, появление постоянного правительства также способствовало росту местного фунта.

Однако проблемы никуда не исчезли, и ситуация в Ливане остается критической. Республика переживает глубочайший кризис во сферах и в связи со своей внутренней конъюнктурой вынуждена маневрировать сразу между Западом, Ираном и арабскими монархиями. В любом случае, как сказал сам Микати, формирование правительства — это лучшее, чего страна сейчас может достичь.

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